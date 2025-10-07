Encuesta muestra choque de percepciones rumbo a las elecciones

Encuesta revela cómo impacta el escándalo Espert en el Gobierno
Los números preocupan al oficialismo: el escándalo Espert habría erosionado la confianza en Milei y alterado el escenario electoral. Todos los números.
La última encuesta muestra un país dividido: incertidumbre económica, inseguridad y polarización dominan la escena política antes de las elecciones.
El último Monitor de Humor Social y Político de D’Alessio IROL / Berensztein revela un escenario cargado de tensión y polarización a nivel nacional, de cara a las elecciones del 26 de octubre.
En términos generales, el 59% de los argentinos considera que la situación económica está peor que el año pasado, mientras que un 39% percibe mejoras. La expectativa a futuro es igualmente ajustada: un 44% cree que la economía estará mejor dentro de un año, frente al 48% que opina lo contrario.
El gobierno de Javier Milei recupera algo de terreno perdido, con un 44% de aprobación y un 55% de rechazo, mientras que la percepción depende fuertemente de la identificación partidaria: votantes de Unión por la Patria (UP) se muestran casi unánimemente críticos, mientras que los seguidores de La Libertad Avanza (LLA) mantienen una visión positiva.
La polarización se refleja en los principales temas de preocupación: inseguridad y economía lideran con un 63%, seguidos por la falta de propuestas para el crecimiento económico y la corrupción, con 53% y 52% respectivamente.
Votantes de LLA: inseguridad (72%), impunidad de la corrupción kirchnerista (62%), acceso a drogas (46%).
Votantes de UP: ajustes económicos (92%), incertidumbre (87%), falta de crecimiento económico (78%).
Estos datos muestran que, mientras un sector prioriza la seguridad y la justicia, el otro se enfoca en la economía, reforzando la división del electorado.
Entre los principales referentes nacionales, Guillermo Francos lidera con un 45% de imagen positiva, seguido por Patricia Bullrich (41%) y Javier Milei junto a Diego Santilli (39%). Por su parte, Axel Kicillof registra un 37% de valoración positiva, superando por 9 puntos a Cristina Kirchner.
El escándalo de José Luis Espert apenas modificó el voto: un 78% afirma no haber cambiado su intención, mientras que un 21% ajustó su sufragio, ya sea a favor o en contra del oficialismo.
El consenso ciudadano sobre la necesidad de un control más estricto de la financiación de campañas es casi unánime: 95% de acuerdo.
La intervención de Donald Trump genera percepciones divididas: un 46% lo ve favorablemente y un 46% como algo negativo. La influencia del apoyo parece más positiva entre votantes de LLA (64%) y claramente negativa entre votantes de UP (92%).
En cuanto a la crisis cambiaria, un 44% cree que el respaldo extranjero ayudará a resolverla temporalmente, mientras que un 27% sostiene que no tendrá efecto.
