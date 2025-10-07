Encuesta revela cómo impacta el escándalo Espert en el Gobierno

El sondeo que marcó un antes y un después

Una encuesta nacional reciente reveló el alcance real del escándalo que rodea a José Luis Espert y su impacto en la imagen del Gobierno. Los resultados fueron determinantes para la decisión del presidente Javier Milei de apartar a su exaliado de la lista oficialista en Buenos Aires.

El estudio, realizado en los primeros días de octubre, midió la reacción del electorado ante las denuncias que involucraron al economista libertario y el respaldo público que recibió por parte del mandatario.

Alta notoriedad y desconfianza en el relato de Espert

Los resultados evidencian un alto nivel de conocimiento sobre el caso: casi nueve de cada diez personas afirman estar al tanto de las acusaciones que sacudieron al diputado.

Sin embargo, la credibilidad del exprecandidato sufrió un golpe contundente. Una amplia mayoría de los consultados expresó dudas sobre su versión de los hechos, mientras más de la mitad consideró que las acusaciones son verídicas y reflejan un entramado de corrupción y vínculos ilícitos.

El efecto político sobre Javier Milei

Uno de los puntos más sensibles del relevamiento fue el impacto del caso en la figura presidencial. Más de la mitad de los encuestados afirmó que el episodio afectó su confianza en la gestión de Milei, especialmente entre mujeres y votantes de nivel educativo alto.

Además, una porción significativa de la sociedad interpreta que el presidente estaba al tanto de la gravedad del asunto pero optó por sostener a su amigo por conveniencia política, lo que refuerza la percepción de desgaste dentro del electorado libertario.

El voto en juego y el costo en las urnas

El trabajo de campo también analizó el posible efecto electoral si Espert hubiera continuado en la boleta bonaerense. Aunque muchos afirmaron que el caso no alteraría su voto, más de la mitad de ese grupo señaló que optaría por otro espacio político, reflejando un trasvasamiento silencioso de apoyos.

Para el oficialismo, el riesgo era claro: una pérdida potencial de puntos en un contexto de paridad electoral. Por eso, la salida del economista fue interpretada como una maniobra preventiva para contener daños antes de los comicios del 26 de octubre.

El nuevo frente de batalla libertario

Tras el apartamiento de Espert, La Libertad Avanza busca reordenar su estrategia. En paralelo, el Gobierno apuesta a recomponer la agenda económica y reforzar la alianza internacional con Estados Unidos, con la expectativa de un impulso simbólico tras la reunión entre Milei y Donald Trump prevista para mediados de mes.

Mientras tanto, el caso Espert sigue siendo un recordatorio del costo político que puede tener un escándalo mal gestionado en plena campaña.