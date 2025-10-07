La Junta Electoral pidió informes al Ministerio del Interior y al Correo Argentino y convocó para este miércoles a todas las fuerzas políticas para definir si se vuelven a imprimir las más de 14 millones de boletas únicas, tras la baja de José Luis Espert y su reemplazo por Diego Santilli.

La controversia estalló luego de que La Libertad Avanza (LLA) solicitara reimprimir la Boleta Única de Papel (BUP) tras la renuncia de Espert, envuelto en un escándalo judicial, a su candidatura por la provincia de Buenos Aires.

El pedido fue presentado por los apoderados del espacio ante el juez Alejo Ramos Padilla, quien derivó la definición a la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, integrada además por Hilda Kogan y Jorge Di Lorenzo.

La Junta requirió informes urgentes al ministro sobre los costos, los recursos disponibles y la factibilidad de realizar una nueva impresión, así como al Correo Argentino sobre los plazos para la distribución de las boletas.

Ambos deberán presentar sus respuestas este miércoles 8 de octubre a las 8:30, antes de una reunión convocada a las 10:30 con los representantes de los 15 partidos políticos que integran la BUP bonaerense.

Mientras tanto, se confirmó que ya se habían impreso más de 14 millones de boletas, con un costo aproximado de 15 mil millones de pesos. La eventual reimpresión —estimada en diez millones de dólares— reavivó el debate sobre el uso de fondos públicos en plena crisis económica y a solo 20 días de las elecciones.

Espert y Santilli.

La posición del Gobierno y las críticas opositoras

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió que, si la Justicia no avala el gasto, debería ser La Libertad Avanza quien lo cubra. Sin embargo, reconoció que LLA no cuenta con los fondos necesarios y los aportes permitidos por ley —unos 5.168 millones de pesos— cubrirían apenas un tercio de lo requerido.

Desde la oposición provincial, distintos espacios expresaron su rechazo a la maniobra del oficialismo.

El intendente de Esteban Echeverría y candidato a diputado por Unión Federal, Fernando Gray, pidió a la Justicia que no se gasten diez millones de dólares “en una elección que solo le interesa al oficialismo”.

En la Legislatura bonaerense, el Frente Renovador presentó una resolución para impedir la reimpresión: “La boleta ya impresa sigue siendo válida. La ciudadanía vota opciones políticas, no personas individuales. La ley 27.781 establece que la impresión debe hacerse una sola vez, en cantidad equivalente al padrón más un 5%. Volver a imprimir por un caso individual rompe ese principio”.

Qué definirá la Justicia

El juez Ramos Padilla deberá resolver además un punto clave: la validez de la lista presentada por LLA en relación con la ley de paridad de género.

Tras la baja de Espert, el espacio pretende colocar a Santilli en su lugar, aunque algunos juristas sostienen que debería reemplazarlo una mujer, en este caso Karen Reichardt (Karina Celia Vázquez), segunda en la nómina.

Si el fallo fuera en ese sentido, desde el Gobierno deslizaron que buscarían convencer a Reichardt de renunciar para mantener a Santilli al frente de la boleta.

La reunión del miércoles podría definir no solo el futuro de la lista libertaria en Buenos Aires, sino también un nuevo conflicto institucional si se confirma que la reimpresión será financiada con fondos públicos.

En un contexto donde el propio Gobierno insiste con que “no hay plata”, la posibilidad de gastar millones en papelería electoral promete encender otro frente político para el oficialismo nacional.