Día del jubilado y los adultos mayores en Marcos Paz.

El Municipio de Marcos Paz llevó adelante una nueva entrega de tablets del programa Marcos Paz Conectada en la Escuela Agraria. La vicedirectora de la institución, Ivana Aragona, agradeció “al Municipio por la entrega de los dispositivos que acortan la brecha digital y brindan a todos los estudiantes las mismas oportunidades”.

“Ya habíamos recibido para los estudiantes de 5to y hoy le tocó a los de 6to y 7mo”, agregó.

Para finalizar, Aragona resaltó que se trata de “una herramienta muy valiosa para la trayectoria educativa de los chicos” y subrayó que esta política del Municipio “es un hecho concreto que pone en valor la educación para el crecimiento de la sociedad donde vivimos”.

El programa Marcos Paz Conectada es una iniciativa municipal financiada con recursos propios, que entrega dispositivos de última generación a estudiantes de escuelas públicas del distrito e instala zonas WiFi, promoviendo la inclusión digital y fortaleciendo el aprendizaje.

Celebración del Día del Jubilado y los Adultos Mayores

El intendente Ricardo Curutchet junto a la responsable de Desarrollo Humano, María Isabel Domínguez, participaron de la jornada recreativa por el Día del Jubilado y los Adultos Mayores, que se realizó en el espacio de inclusión Gándara.

La actividad reunió a vecinos y vecinas en un encuentro de alegría, integración y reconocimiento a quienes forman parte activa de la vida comunitaria.

Representantes locales rumbo a los Juegos Bonaerenses

En el Centro Cultural Roma, se realizó la entrega de la indumentaria oficial a los representantes de Marcos Paz que participarán en la fase final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata del 13 al 18 de octubre.

Los deportistas locales representarán al distrito en distintas disciplinas, reafirmando el compromiso del Municipio con el deporte y la juventud.

Puesta en valor de la locomotora

El intendente Ricardo Curutchet recorrió junto al equipo municipal diferentes obras, entre ellas la puesta en valor de la locomotora, un verdadero emblema de la ciudad.

Esta réplica original de la primera locomotora que llegó a Marcos Paz fue intervenida con trabajos de pintura, fileteado y reposición de partes, con el objetivo de que todos los vecinos y vecinas puedan disfrutarla.

La iniciativa forma parte de las acciones del Municipio para recuperar y conservar el patrimonio histórico local.