En Marcos Paz, el Municipio avanza en distintas iniciativas que abarcan la educación, la producción y la cultura, con el objetivo de acompañar a los vecinos y vecinas en un contexto económico complejo.

Uno de los ejes destacados fue la entrega de tablets a estudiantes de las escuelas secundarias Nº 7, 8 y 10 en el marco del programa Marcos Paz Conectada. Esta política busca reducir la brecha digital y fortalecer las trayectorias educativas de los jóvenes de la ciudad.

La directora de la Secundaria Nº 7, Sandra Lozauro, subrayó la importancia de esta herramienta para garantizar la continuidad pedagógica: “Es un aporte sumamente importante para los chicos, que les permite seguir sus trayectorias escolares y conectarse, especialmente para aquellos que no cuentan con dispositivos móviles en sus hogares”.

En la misma línea, Rita Medina, directora de la Secundaria Nº 8, remarcó el impacto de la medida en su comunidad: “Somos una escuela de barrio, y esta herramienta digital es clave para articular con el mundo del trabajo y proyectar a los estudiantes hacia la educación superior”.

Por su parte, Juan Pablo Goncalves Torres, director de la Secundaria Nº 10, destacó que “estas tablets suman muchísimo, no solo para los chicos, sino para toda la comunidad educativa”. Y agregó: “En un contexto donde la economía pega duro, tener un dispositivo como este es grandioso”.

En paralelo, el intendente Ricardo Curutchet recorrió el Sector Industrial Planificado (SIP) donde visitó la planta de leche en polvo que ya se encuentra operativa y conoció la nueva nave en construcción de otra firma que apuesta a radicarse en el distrito. Según remarcaron desde el Ejecutivo local, cada vez son más las empresas que invierten y generan empleo en la ciudad, consolidando al SIP como un polo de desarrollo productivo para Marcos Paz.

En el plano cultural y recreativo, también se presentó la semana de la pizza y la fiesta de la cerveza. La concejala Verónica Mc Loughlin señaló que “se vienen dos meses de muchísima actividad” e informó que desde esta semana se celebra la semana de la pizza y que el fin de semana tendrá lugar la fiesta de la cerveza.

La funcionaria destacó que “en este difícil contexto económico el Municipio busca sostener la economía local y acompañar a los comercios y empresarios que dan trabajo a los vecinos”. Además, confirmó que por tercer año consecutivo se realizará la fiesta de la educación en el salón de la Sociedad Portuguesa, agradeciendo a la institución por su predisposición.

Por su parte, el responsable de Fiestas Populares, Gastón Luoni, detalló que “hasta el domingo hay una promoción en todas las pizzerías adheridas y la semana que viene vamos a hacer una elección para que los vecinos elijan cuál es la mejor pizza de Marcos Paz”. También resaltó que la semana de la pizza se complementa con la fiesta de la cerveza, donde estarán presentes los productores cerveceros locales junto a propuestas gastronómicas y shows musicales.

Luoni agradeció la participación en el festival gastronómico D´Gustar, que el último fin de semana reunió a gran cantidad de vecinos, y valoró que “en Marcos Paz los eventos son con entrada libre y gratuita”.

De esta manera, el Municipio articula políticas educativas, productivas y culturales que buscan mejorar la calidad de vida, acompañar a la comunidad en sus necesidades y generar oportunidades para el desarrollo local.