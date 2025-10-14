La decisión del presidente Javier Milei de autorizar el ingreso de tropas y medios militares de Estados Unidos al país encendió una fuerte preocupación en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, exigió al ministro de Defensa, Luis Petri, una respuesta formal sobre la inminente realización del Ejercicio Tridente, que involucrará bases ubicadas en Mar del Plata y Puerto Belgrano.

El pedido fue formalizado por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien presentó una solicitud de acceso a la información pública y reclamó la copia completa de los antecedentes administrativos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, firmado por Milei.

Ese decreto autoriza el ingreso de personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para maniobras conjuntas que comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante 27 días, con un costo superior a 60 millones de pesos, financiado por la Armada Argentina.

“Es dable señalar que la provincia de Buenos Aires alberga dos de las bases operativas que se utilizarán en el marco del referido ejercicio, y es interés de esta administración conocer en detalle las potenciales externalidades logísticas, ambientales y de seguridad asociadas a la presencia de tropas extranjeras”, sostiene el documento firmado por Bianco.

“Nos preocupa y nos ocupa”

Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco planteó que la administración bonaerense “se preocupa y se ocupa” ante lo que considera una habilitación “irregular” del Ejecutivo nacional.

“La Constitución establece que es el Congreso el que debe autorizar el ingreso y egreso de tropas extranjeras. Había tiempo para el trámite legislativo, pero el Gobierno aludió cierta urgencia, lo que sienta un antecedente riesgoso”, advirtió.

El funcionario provincial destacó que los ejercicios podrían generar impactos ambientales, de seguridad y logísticos, y remarcó que hasta el momento “no hubo respuesta oficial” por parte del Ministerio de Defensa. “Los ejercicios comienzan el lunes y no sabemos de qué se trata”, alertó.

La polémica también se trasladó a las redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su repudio al decreto firmado por Milei. “Los jubilados que se mueran de hambre, ¿no?”, cuestionó un usuario en alusión al ajuste que sufre el sector.

Carlos Bianco y Ernesto Alonso.

“No hay plata para salud y educación, pero sí para esto”, agregó otro. “Mientras nos aplasta con hambre, bajos sueldos y jubilaciones, el descerebrado HdP de Milei autorizó 60 millones del presupuesto argentino para entrenar a soldados de EE.UU.”, escribió otro internauta, reflejando el clima de indignación que generó la medida.

Según el detalle oficial del DNU, el despliegue incluirá dos Unidades de Fuerzas Navales Especiales argentinas —los comandos anfibios y buzos tácticos— junto a efectivos, patrulleros oceánicos, helicópteros y personal de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Desde la administración nacional se justificó la medida bajo el argumento de “intercambiar procedimientos y tácticas” entre fuerzas para operar en escenarios multinacionales complejos.

Reclamos por soberanía y daño ambiental

Bianco también denunció la realización de maniobras militares británicas ilegales en el sur del país, que comenzaron el 6 de octubre, y cruzó con dureza al Gobierno nacional: “Queremos llevar tranquilidad a los bonaerenses y a los argentinos, porque si bien hay un gobierno nacional que se despreocupa de la soberanía, acá hay un gobernador que va a seguir defendiendo nuestras Islas Malvinas”, sostuvo.

En la misma línea, referentes mapuche Ana María Antinao y Olga Curipán —esta última integrante del INAI— enviaron una carta a Petri para expresar su alarma por los posibles daños ambientales que podrían generar las maniobras del Ejercicio Tridente.

“Estas operaciones militares tienen devastadoras consecuencias ambientales que incluyen contaminación del aire, suelo y agua por gases tóxicos, partículas pesadas y detonaciones de armamento”, advirtieron.

También exigieron “respuestas urgentes” y responsabilizaron al Gobierno por cualquier afectación sobre las comunidades cercanas a Puerto Belgrano y a los recursos naturales de la región.

Durante la conferencia, Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), destacó el compromiso provincial con “las políticas de soberanía y memoria desde una perspectiva de derechos humanos”. Bianco cerró el mensaje con una frase contundente:

“La Argentina tiene todo aquello que el mundo necesita, por eso las Malvinas son presente y futuro. Lamentablemente, hoy se está retrocediendo por un plan de entrega del Gobierno nacional que condiciona a las próximas generaciones”.