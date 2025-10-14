Crece la tensión por las maniobras militares de EE.UU. en Buenos Aires
La Provincia le exigió a Petri explicaciones por ejercicios militares de EE.UU. en bases bonaerenses. Bianco habló de “un antecedente riesgoso” y las redes estallaron.Política14 de octubre de 2025Pamela Orellana
La decisión del presidente Javier Milei de autorizar el ingreso de tropas y medios militares de Estados Unidos al país encendió una fuerte preocupación en la provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense, encabezado por Axel Kicillof, exigió al ministro de Defensa, Luis Petri, una respuesta formal sobre la inminente realización del Ejercicio Tridente, que involucrará bases ubicadas en Mar del Plata y Puerto Belgrano.
El pedido fue formalizado por el ministro de Gobierno Carlos Bianco, quien presentó una solicitud de acceso a la información pública y reclamó la copia completa de los antecedentes administrativos del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, firmado por Milei.
Ese decreto autoriza el ingreso de personal y equipamiento de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para maniobras conjuntas que comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante 27 días, con un costo superior a 60 millones de pesos, financiado por la Armada Argentina.
“Es dable señalar que la provincia de Buenos Aires alberga dos de las bases operativas que se utilizarán en el marco del referido ejercicio, y es interés de esta administración conocer en detalle las potenciales externalidades logísticas, ambientales y de seguridad asociadas a la presencia de tropas extranjeras”, sostiene el documento firmado por Bianco.
“Nos preocupa y nos ocupa”
Durante su habitual conferencia de prensa, Bianco planteó que la administración bonaerense “se preocupa y se ocupa” ante lo que considera una habilitación “irregular” del Ejecutivo nacional.
“La Constitución establece que es el Congreso el que debe autorizar el ingreso y egreso de tropas extranjeras. Había tiempo para el trámite legislativo, pero el Gobierno aludió cierta urgencia, lo que sienta un antecedente riesgoso”, advirtió.
El funcionario provincial destacó que los ejercicios podrían generar impactos ambientales, de seguridad y logísticos, y remarcó que hasta el momento “no hubo respuesta oficial” por parte del Ministerio de Defensa. “Los ejercicios comienzan el lunes y no sabemos de qué se trata”, alertó.
La polémica también se trasladó a las redes sociales, donde cientos de usuarios expresaron su repudio al decreto firmado por Milei. “Los jubilados que se mueran de hambre, ¿no?”, cuestionó un usuario en alusión al ajuste que sufre el sector.
Carlos Bianco y Ernesto Alonso.
“No hay plata para salud y educación, pero sí para esto”, agregó otro. “Mientras nos aplasta con hambre, bajos sueldos y jubilaciones, el descerebrado HdP de Milei autorizó 60 millones del presupuesto argentino para entrenar a soldados de EE.UU.”, escribió otro internauta, reflejando el clima de indignación que generó la medida.
Según el detalle oficial del DNU, el despliegue incluirá dos Unidades de Fuerzas Navales Especiales argentinas —los comandos anfibios y buzos tácticos— junto a efectivos, patrulleros oceánicos, helicópteros y personal de las Fuerzas Especiales estadounidenses. Desde la administración nacional se justificó la medida bajo el argumento de “intercambiar procedimientos y tácticas” entre fuerzas para operar en escenarios multinacionales complejos.
Reclamos por soberanía y daño ambiental
Bianco también denunció la realización de maniobras militares británicas ilegales en el sur del país, que comenzaron el 6 de octubre, y cruzó con dureza al Gobierno nacional: “Queremos llevar tranquilidad a los bonaerenses y a los argentinos, porque si bien hay un gobierno nacional que se despreocupa de la soberanía, acá hay un gobernador que va a seguir defendiendo nuestras Islas Malvinas”, sostuvo.
En la misma línea, referentes mapuche Ana María Antinao y Olga Curipán —esta última integrante del INAI— enviaron una carta a Petri para expresar su alarma por los posibles daños ambientales que podrían generar las maniobras del Ejercicio Tridente.
“Estas operaciones militares tienen devastadoras consecuencias ambientales que incluyen contaminación del aire, suelo y agua por gases tóxicos, partículas pesadas y detonaciones de armamento”, advirtieron.
También exigieron “respuestas urgentes” y responsabilizaron al Gobierno por cualquier afectación sobre las comunidades cercanas a Puerto Belgrano y a los recursos naturales de la región.
Durante la conferencia, Ernesto Alonso, del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (Cecim), destacó el compromiso provincial con “las políticas de soberanía y memoria desde una perspectiva de derechos humanos”. Bianco cerró el mensaje con una frase contundente:
“La Argentina tiene todo aquello que el mundo necesita, por eso las Malvinas son presente y futuro. Lamentablemente, hoy se está retrocediendo por un plan de entrega del Gobierno nacional que condiciona a las próximas generaciones”.
Fuerza Patria conmemora el Día de la Lealtad con Kicillof en San Vicente y una caravana por Cristina
Con acto en San Vicente y movilización a San José 1111, el peronismo bonaerense celebra el Día de la Lealtad en la recta final hacia las legislativas.
La campaña de Karen Reichardt, marcada por los bloopers y el enojo
La candidata explotó por las críticas a su apellido, confundió a sus votantes con la boleta única y sumó polémica al último tramo de la campaña libertaria.
Sin Espert pero con su foto: la Justicia deja firme la boleta libertaria
El juez Ramos Padilla oficializó la nueva nómina de La Libertad Avanza en la Provincia, tras la renuncia de Espert y el fallo de la Cámara Electoral. La boleta no se reimprimirá y conservará la foto del diputado.
Cristina recibió a Aguiar para debatir sobre “el Estado que viene”
Debate en marcha: Cristina Kirchner y Rodolfo Aguiar dialogaron sobre nueva estatalidad, ingreso estatal y pluriempleo. Enterate los detalles del encuentro.
Buenos Aires bajo agua: productores enfrentan crisis histórica
La provincia de Buenos Aires sufre su peor inundación en años y el gobierno nacional “es el gran ausente”. Productores luchan contra campos y caminos anegados.
San Isidro avanza con obras y cambios en el transporte
El Municipio ejecuta la repavimentación de una de las arterias más transitadas de Boulogne y reorganiza los recorridos de la línea 707 para mejorar su frecuencia.
Encuesta: ¿Quién encabeza la intención de voto en Rosario?
Caren Tepp lidera la encuesta en Rosario con amplia ventaja sobre Pellegrini y Scaglia. La candidata de Fuerza Patria consolida su imagen. Todos los números.