Fuerza Patria y aliados provinciales: el peronismo tendrá una aplicación para mostrar el voto total

El peronismo ultima los preparativos para las elecciones del 26 de octubre, y entre las estrategias más destacadas se encuentra el desarrollo de una aplicación propia que mostrará los resultados unificados de las fuerzas que integran la coalición.

La decisión responde a una particularidad del frente: Fuerza Patria, el sello nacional acordado por Axel Kicillof, Sergio Massa, Cristina y Máximo Kirchner, competirá con ese nombre en 14 de los 24 distritos, mientras que en las otras 10 provincias los dirigentes locales utilizarán marcas provinciales que representan al mismo espacio político.

Dónde se usará el sello Fuerza Patria

El nombre Fuerza Patria se empleará en las provincias de Salta, Catamarca, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Misiones, Corrientes, Córdoba, Río Negro, Santa Fe, Buenos Aires, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En cambio, en Formosa, Tucumán, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos y La Pampa, el peronismo competirá con otros sellos locales. Según explicaron desde la coalición, esa diferencia será “solo de marketing electoral”, ya que todos los gobernadores y dirigentes detrás de esas listas integran el mismo espacio y son parte del bloque opositor en ambas cámaras legislativas del Congreso.

Cómo funcionará la aplicación peronista

Desde la conducción nacional indicaron que la nueva aplicación “va a mostrar la verdadera dimensión del voto peronista en todo el país”.

En la plataforma, los resultados se visualizarán agrupados por grandes espacios: Peronismo, La Libertad Avanza, Izquierda, Provincias Unidas, Frentes Locales y Otros.

En el caso del peronismo, se contabilizarán tanto las listas de Fuerza Patria como las de los partidos provinciales aliados, entre ellos Defendemos La Pampa, Defendemos La Rioja, Justicialista de Mendoza, Fuerza Santacruceña, Fuerza San Juan, Tucumán Primero y el Frente para la Victoria en Formosa.

“Nadie puede pensar que Sergio Ziliotto no es parte del peronismo”

Desde Fuerza Patria aclararon que el objetivo es reflejar con precisión la representación política de cada espacio provincial dentro del movimiento nacional.

“Nadie puede pensar que Sergio Ziliotto no es parte del peronismo. Es solo una cuestión de sello electoral”, señalaron desde la coalición, al remarcar la importancia de mostrar de manera coherente cómo quedará conformado el Congreso a partir de diciembre.

En los hechos, la app unificará la carga de datos de los distintos sellos partidarios, dado que todos los dirigentes que los representan forman parte del mismo proyecto político. Los legisladores que resulten electos, ya sea con el sello de Fuerza Patria o con uno provincial, integrarán el mismo bloque en el Congreso: Germán Martínez continuará al frente en Diputados y José Mayans en el Senado.

El caso Santiago del Estero y las excepciones

En Santiago del Estero, por ejemplo, la aplicación contemplará los votos del Frente Cívico por Santiago, liderado por el gobernador Gerardo Zamora, junto con los de Fuerza Patria, que lleva como candidato a José Emilio “Pichón” Neder. Ambos espacios actúan en conjunto y serán contabilizados como parte del mismo bloque peronista.

Sin embargo, “quedarán fuera del conteo aquellas listas promovidas con el único fin de dividir el voto peronista”, advirtieron desde la conducción. Entre ellas mencionaron las encabezadas por Fernando Gray, Daniel González Espíndola y Alfredo Beliz, a quienes señalaron como dirigentes que “responden a intereses ajenos al proyecto nacional”.

El objetivo: mostrar la verdadera fuerza del PJ en el Congreso

La aplicación permitirá seguir en tiempo real el conteo actualizado de legisladores electos y reflejará la conformación final del Congreso luego de las elecciones. El peronismo busca mantener su posición como primera minoría en la Cámara de Diputados, aunque reconocen que podrían perder algunas bancas en el Senado.

“No vamos a aceptar que nos cuenten sólo como Fuerza Patria y dejen afuera a todo el peronismo”, advirtió uno de los coordinadores de campaña, en referencia al modo en que algunos medios y consultoras suelen desagregar los resultados por sello.

Con esta herramienta, el PJ espera mostrar la magnitud real del voto peronista a nivel nacional y consolidarse como la principal fuerza opositora en las provincias y en el Congreso de la Nación.