Ianantuony: “Este 26 de octubre tenemos la posibilidad de construir otro modelo de país”
El intendente de General Alvarado participó de actividades vinculadas a la salud, el turismo, la seguridad y el trabajo, con eje en la articulación institucional y la defensa del empleo.Municipales16 de octubre de 2025Andrés Montero
El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, desarrolló una intensa agenda de actividades en los últimos días, con el objetivo de fortalecer la articulación institucional y acompañar a los sectores productivos, sanitarios y laborales del distrito.
Entre las principales acciones, el jefe comunal destacó la entrega de un nuevo desfibrilador para Mar del Sur, su participación en la asamblea provincial del Consejo de Turismo en Chascomús, una reunión con autoridades judiciales y de seguridad, y su presencia en un acto sindical en defensa de los trabajadores.
Nuevo desfibrilador para Mar del Sur
Ianantuony recibió en el Hospital Municipal a Gustavo Sapia, representante de la Fundación Banco Provincia, quien hizo entrega de un desfibrilador destinado a la localidad de Mar del Sur.
“Este elemento fundamental será destinado a Mar del Sur, sumando un esquema de prevención adicional a la temporada estival que viene y quedará disponible para esa localidad el resto del año”, expresó el intendente.
El nuevo equipamiento permitirá reforzar la atención ante emergencias cardíacas en un punto clave del distrito, especialmente de cara al aumento de visitantes durante el verano.
Consejo Provincial de Turismo en Chascomús
El jefe comunal también participó en la 31° Asamblea Ordinaria del CoProTur (Consejo Provincial de Turismo), realizada en Chascomús, con la presencia del gobernador Axel Kicillof y más de cien referentes del sector.
Durante el encuentro se analizó la situación actual de la actividad turística y se advirtió que “todas las actividades vinculadas a la producción y al trabajo vienen registrando una crisis profunda, y el turismo es una de ellas”.
Según se planteó, esta problemática es “consecuencia directa del atraso cambiario que sólo favorece la especulación financiera, pero no a la economía real”.
Asimismo, se hizo un llamado a trabajar en conjunto entre los sectores público y privado “ante la ausencia de políticas públicas nacionales a favor del turismo doméstico”.
Una muestra de ese trabajo articulado fue la reciente rectificación del calendario nacional, que permitió recuperar un fin de semana turístico que no había sido considerado originalmente.
Reunión institucional sobre seguridad y justicia
En el marco de una política local de prevención del delito, Ianantuony encabezó una reunión de articulación institucional de Seguridad y Justicia junto al fiscal Dr. Ramiro Anchou, en la que se compartió una visión sobre los principales desafíos en materia de seguridad que enfrenta el distrito.
Participaron del encuentro el Jefe de la Policía Comunal, Crio. Inspector Diego Gancedo; por la DDI, el Crio. Álvaro González; por el Comando de Patrulla Rural, el Subcrio. Leonardo Arriaga; y por la Comisaría de la Mujer, la Oficial Principal Marilén Lugones.
Por parte de la Justicia asistieron la Jueza de Paz, Dra. Florencia Hogan, y la titular del Juzgado de Faltas, Dra. Berta Giulano.
El encuentro tuvo como objetivo “articular acciones vinculadas a la prevención del delito y favorecer el vínculo institucional entre las y los diferentes actores que intervienen en la temática”.
“El peronismo es la única alternativa para frenar las políticas del Gobierno nacional”
Finalmente, el intendente Sebastián Ianantuony participó en Mar del Plata de un acto junto a los candidatos a diputados nacionales, el ministro de Trabajo bonaerense Walter Correa y representantes de las distintas centrales sindicales, entre ellas la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y la UTEP.
El jefe comunal sostuvo que fue “un encuentro para resaltar que el Peronismo es la única alternativa para poner un freno a las políticas que impulsa el Gobierno nacional y que provoca la exclusión de los trabajadores, el abandono a las personas con discapacidad y que maltrata y quita derechos a nuestros jubilados”.
En ese sentido, Ianantuony aseguró que “este 26 de octubre hay una posibilidad de construir otro modelo de país y sólo es posible alcanzarlo acompañando con tu voto a los candidatos de Fuerza Patria”.
