Ianantuony presentó equipamiento urbano y acompañó la FIT

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, anunció la llegada de ocho barredoras de propulsión manual que fueron gestionadas a través de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Según destacó, estos nuevos equipos significan un salto en la eficiencia de la limpieza urbana y ofrecen, además, una manera más ergonómica de realizar la tarea para el personal de higiene que recorre las calles del distrito.

La incorporación de estas herramientas se enmarca en el trabajo conjunto que la Facultad de Exactas viene desarrollando para mejorar los procesos de limpieza y de gestión de residuos urbanos.

General Alvarado presente en la Feria Internacional de Turismo

El distrito volvió a participar de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el encuentro más importante del sector en la región, donde se mostró la propuesta turística local dentro del bloque dispuesto por el gobierno provincial para la Costa Atlántica.

En este marco, Ianantuony mantuvo un diálogo con la subsecretaria de Turismo de la Provincia, Soledad Martínez, junto a otros intendentes, con el fin de intercambiar miradas y expectativas sobre la próxima temporada estival.

El intendente agradeció especialmente a Claudia Manso y al equipo de la Dirección de Turismo, así como a Alejandro Dos Reís y Gabriel Storino, de la Cámara Hotelera, por difundir la oferta turística de General Alvarado entre los visitantes que recorrieron la feria.

Asumió el nuevo fiscal del distrito

Otro punto destacado de la agenda del jefe comunal fue el acompañamiento al acto de puesta en funciones del nuevo fiscal de General Alvarado, el Dr. Ramiro Anchou.

El intendente estuvo presente junto al secretario de Seguridad, Paulo Rodríguez, y al fiscal general, Dr. Fabián Fernández Garello, quien oficializó la designación. Anchou, que venía de desempeñarse en Mar Chiquita, ya cuenta con experiencia en el distrito, donde trabajó durante su etapa de instrucción y cubriendo licencias de la fiscalía.

Ianantuony le deseó éxitos en la nueva gestión y expresó un reconocimiento a la Dra. Ana Caro por la tarea desarrollada en todo este tiempo.

Celebración del Día del Jubilado en Mechongué

En el marco de los festejos por el Día del Jubilado, la localidad de Mechongué fue escenario de una jornada especial realizada en las inmediaciones del Centro Cultural.

La actividad contó con la participación de la Colonia de Adultos Mayores y del Jardín 903, en una propuesta que generó un valioso intercambio intergeneracional.

El programa fue impulsado recientemente por la concejal Oriana Fattore y reúne con frecuencia a los abuelos y abuelas del “Pago Lindo” en actividades lúdicas que promueven el bienestar psicosocial y fortalecen la vida comunitaria.

Una agenda integral para el distrito

Las últimas acciones encabezadas por el intendente Sebastián Ianantuony reflejan una gestión que combina mejoras en infraestructura urbana, fortalecimiento del turismo, acompañamiento a la justicia local y propuestas sociales orientadas al bienestar de los adultos mayores.