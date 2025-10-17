El intendente de Alberti, Germán Lago, junto al secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal, anunciaron que el Cine Teatro Roma reabrirá oficialmente el próximo 8 de noviembre, en un acontecimiento muy esperado por la comunidad.

El anuncio se realizó durante una charla abierta en el Centro Cultural Poeta Barbieri, donde se presentaron los detalles de las actividades programadas para el fin de semana de la reapertura.

Previo al encuentro, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, arquitecto Bruno Scarcelli, realizó un repaso por el extenso proceso de restauración y puesta en valor del edificio, un proyecto que demandó diez años de trabajo desde la firma del comodato con la Sociedad Italiana Española de Socorros Mutuos.

Una agenda cultural para celebrar la vuelta del histórico espacio

El sábado 8 de noviembre se llevará a cabo un acto protocolar seguido por la presentación de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la Provincia de Buenos Aires, mientras que el domingo 9 la sala estará abierta al público para recorridas y se presentará un grupo de Ensamble.

Asimismo, a partir del jueves 13, comenzarán las funciones de cine que se extenderán durante todo el fin de semana, marcando el regreso de la actividad cinematográfica a este tradicional espacio cultural de Alberti.

Segunda edición de la Exposición de Educación y Trabajo

Por otro lado, la Secretaría de Educación y Ambiente, a cargo de la Lic. Daniela Albizzatti, junto a la Jefatura Distrital Alberti, llevaron adelante la segunda edición de la Exposición de Educación y Trabajo, destinada principalmente a estudiantes del nivel secundario.

Durante la jornada, los alumnos de quinto y sexto año recorrieron los stands de empresas locales que mostraron sus producciones, así como los de los establecimientos de nivel superior que presentaron su oferta educativa. Además, participaron de charlas sobre leyes laborales, elaboración de currículums y otras herramientas útiles para la inserción laboral.

En la apertura, se presentó la nueva oferta educativa del CEPEAC, el Profesorado de Teatro, y por parte de la Universidad de Buenos Aires, la Diplomatura en Elaboración de Alimentos Artesanales, en el marco del programa PUENTES.

Firma de convenio con la Universidad de Buenos Aires

El intendente Germán Lago participó del evento junto al decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, Guillermo Durán, con quien luego rubricó un convenio marco de cooperación en el Palacio Municipal, reforzando los lazos entre el municipio y la universidad para el desarrollo de nuevas propuestas educativas y productivas.

Trabajos de servicios públicos en distintos puntos del distrito

Además, durante la última semana, el área de Servicios Públicos del Municipio realizó diversas tareas de mantenimiento urbano, entre ellas la limpieza de desagües pluviales, la reconstrucción y consolidado de calles como Los Zorzales, entre Huberto Elliff y Los Olmos, y Ex Combatientes de Malvinas, en el tramo comprendido entre Los Zorzales y Antonio Matoccio.

También se efectuaron labores de limpieza y corte de pasto en la rotonda y acceso principal a la ciudad, así como la limpieza de canales y mantenimiento de caminos desde la laguna de Rattagan hasta Villa María, con el objetivo de mejorar la circulación y el drenaje en zonas rurales.