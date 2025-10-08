El intendente Germán Lago participó en la firma del convenio del Fideicomiso Fuerza Solidaria, una herramienta impulsada para fomentar y fortalecer procesos asociativos y solidarios en toda la Provincia de Buenos Aires.

El encuentro tuvo lugar en la Casa Central del Banco de la Provincia de Buenos Aires y contó con la presencia del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, y el presidente del Fideicomiso, Juan Cáccamo.

Según se informó, este acuerdo permitirá que instituciones intermedias del distrito puedan acceder, cumpliendo con los requisitos correspondientes, a líneas de crédito y asistencia técnica destinadas a promover distintos proyectos de desarrollo comunitario y económico.

Desde la gestión comunal destacaron que este tipo de políticas apuntan a fortalecer el entramado local a través del acceso a instrumentos financieros y capacitaciones, promoviendo así la inclusión y el crecimiento de las organizaciones sociales.

Éxito de la 12ª Feria del Libro

En el plano cultural, Alberti celebró con éxito la 12ª edición de la Feria del Libro, un evento que se consolida como uno de los más importantes del distrito.

El secretario de Gestión Cultural y Promoción del Patrimonio, Hernán Cristóbal, expresó su satisfacción por la convocatoria y agradeció al equipo de trabajo que llevó adelante las actividades durante los cuatro días de desarrollo.

Por cuestiones climáticas, la jornada de cierre se trasladó al Centro Cultural Poeta Barbieri, mientras que la obra teatral “La Prudencia” se presentó en el espacio “El Teatro”.

La feria incluyó presentaciones de libros con la presencia de sus autores, una feria de librerías y talleres para todas las edades, reflejando el crecimiento sostenido que esta propuesta cultural ha tenido año tras año en la comunidad.

Operativo de documentación con más de 100 trámites realizados

En otro orden, Alberti fue sede de un operativo de documentación organizado por el Registro de las Personas de la Provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Gobierno bonaerense.

El objetivo fue facilitar a los vecinos la posibilidad de tramitar diversas documentaciones, entre ellas el Documento Nacional de Identidad (DNI).

Durante la jornada, que se extendió por cinco horas, se realizaron 105 trámites, marcando una importante respuesta de la comunidad.

Además, la ciudad recibió la visita de la directora provincial del Registro de las Personas, Silvina Ojeda, quien mantuvo una reunión con el intendente Germán Lago y recorrió la oficina local del organismo.

Un municipio con gestión activa

Con estas acciones —que abarcan desde la gestión institucional y el acceso a créditos, hasta la promoción de la cultura y los servicios ciudadanos—, la Municipalidad de Alberti continúa demostrando su compromiso con el desarrollo integral del distrito.