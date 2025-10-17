Desde la UIA advierten que el respaldo de EE.UU. no alcanza

En medio de un escenario económico delicado y con una fuerte desaceleración de la actividad industrial, el titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de encarar reformas estructurales si se pretende atraer inversiones genuinas.

Aunque destacó como positiva la asistencia financiera del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, fue categórico: "Es una ayuda, pero la confianza se recupera honrando las deudas". La advertencia se dio en el marco del 61° Coloquio de IDEA realizado en Mar del Plata, donde los principales referentes del empresariado marcaron la agenda de prioridades para el próximo gobierno.

La industria exige reglas claras y competitividad sistémica

Con un tono firme pero técnico, Rappallini insistió en que el país necesita avanzar hacia un modelo que garantice competitividad sistémica, es decir, una combinación de incentivos fiscales, legislación laboral moderna y estabilidad macroeconómica.

Desde la UIA apuntan a que el costo impositivo sea revisado de manera urgente. “Estamos convencidos de que si se bajan los impuestos del 50% al 32%, como propone la reforma, y se impulsa una modernización laboral, la Argentina puede ser competitiva con la región y los países occidentales”, explicó.

La industria nacional sigue perdiendo terreno frente a mercados como Brasil, México y Chile. Y aunque reconoce que competir con gigantes como China es otra historia, el referente de la UIA cree que con las condiciones adecuadas, el sector productivo argentino podría volver a crecer con fuerza.

Reforma tributaria, integración y asociatividad

Uno de los puntos centrales del planteo industrial gira en torno a la integración internacional. Para Rappallini, la inserción de Argentina en nuevos mercados no es una opción, sino una necesidad.

Tanto la posibilidad de avanzar en un acuerdo bilateral con Estados Unidos, como el demorado acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, son vistos como oportunidades clave para el desarrollo industrial. “Tenemos una raíz cultural muy cercana con Europa y con Estados Unidos. Eso abre la puerta a inversiones, exportaciones y asociaciones con empresas que pueden aportar tecnología y financiamiento”, remarcó.

La confianza, un activo que no se puede simular

Consultado sobre el impacto del respaldo financiero estadounidense, Rappallini fue contundente: el apoyo internacional no reemplaza la necesidad de mostrar seguridad jurídica y voluntad de cumplir con las obligaciones financieras.

“La única señal válida para los mercados es cumplir. Que los contratos se respeten, que las deudas se paguen. La confianza no se compra, se construye con tiempo y coherencia”, sostuvo. En ese sentido, apuntó que la ayuda externa puede servir como una red de contención, pero que la Argentina debe dar señales concretas de que está dispuesta a asumir sus compromisos.

La industria le marca la agenda al próximo gobierno

A menos de dos semanas de las elecciones, desde la UIA buscan dejar en claro que el sector industrial no está dispuesto a esperar. Los empresarios ya no piden "planes quinquenales", sino medidas claras y sostenidas que apunten a reducir el costo argentino, potenciar las exportaciones y lograr una cancha nivelada frente a los competidores regionales.

“Ese concepto lo instalamos el año pasado y hoy lo repiten todos los oradores. La industria necesita que el gobierno entienda que queremos competir, que nos estamos preparando internamente, pero que también necesitamos condiciones externas razonables”, concluyó Rappallini.

Con una economía que apenas respira y una recaudación en picada, la advertencia es clara: sin una reforma profunda, el aparato productivo no podrá sostenerse ni generar empleo en el largo plazo.