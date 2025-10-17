Un grave episodio sacudió este jueves la escena política de Salta: la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey, exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria, fue baleada mientras recorría la ruta provincial N°5, en el tramo que une las localidades de Orán y General Pizarro, en el departamento Anta.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:50 de la mañana, mientras Urtubey regresaba de una serie de actividades proselitistas en el norte salteño. La denuncia fue radicada por la tarde en la Comisaría N°9 de San Lorenzo, donde se dejó constancia de un impacto de bala en la ventana trasera izquierda del vehículo, una Toyota Hilux gris. La detonación rompió completamente el vidrio.

En la camioneta se encontraban otras dos personas —incluido su secretario— y ninguna resultó herida, a pesar de que uno de ellos se encontraba sentado justo del lado del impacto. Según consta en la denuncia, se trató de “un disparo de arma de fuego” y no un proyectil accidental.

Fuerza Patria denunció un “ataque gravísimo”

Desde el espacio político que integra el exmandatario —Primero la Patria— emitieron un comunicado en el que calificaron lo ocurrido como un “hecho gravísimo” y exigieron el “esclarecimiento urgente del ataque”.

“Este tipo de sucesos no solo atentan contra la integridad física de las personas, sino también contra la convivencia democrática”, advirtieron.

Las autoridades policiales ya iniciaron una investigación para determinar si se trató de un ataque intencional o de un hecho aislado, aunque el clima político provincial suma así otro episodio de tensión que alarma a todos los sectores.

Ola de violencia política en Salta a días de las elecciones: Una diputada fue agredida frente a la Cámara

El ataque a Urtubey no fue el único hecho violento del día en la provincia. En el centro de la ciudad de Salta, la diputada provincial María del Socorro Villamayor fue agredida verbal y físicamente por un hombre que vestía una remera identificada con La Libertad Avanza.

“Salí a saludar a una funcionaria del RENAPER y este hombre me escupió y le gritó a las mujeres con un nivel de violencia inaceptable”, relató Villamayor, visiblemente afectada por el episodio.

Tras el ataque, la legisladora se refugió en el interior de la Cámara, mientras el agresor continuaba gritando desde la vereda. Fuentes confirmaron luego que el atacante padece una enfermedad mental y es conocido en la zona por comportamientos violentos. Sin embargo, el hecho generó repudio institucional.

El repudio de la Legislatura salteña

La Cámara de Diputados de Salta emitió un comunicado institucional expresando su “profunda preocupación” y “enérgico repudio”. El texto subrayó que la violencia política, en cualquiera de sus formas, “es incompatible con los valores democráticos”.

“Las diferencias ideológicas jamás pueden justificar el odio ni la agresión. Reivindicamos el respeto y el diálogo como pilares esenciales para la convivencia democrática”, manifestaron.

Gritos y abucheos a referentes libertarios en el centro salteño

Horas antes del ataque a Urtubey, otro hecho puso en evidencia el clima caliente que se vive en la provincia. En plena peatonal Alberdi, en el centro de Salta, el influencer libertario Iñaki Gutiérrez y el candidato a senador por La Libertad Avanza, el empresario Alfredo Olmedo, fueron increpados por vecinos y jóvenes.

Entre gritos, insultos y reclamos por la situación social, algunos transeúntes les cantaron “¡Alta coimera!”, en referencia a Karina Milei, hermana del Presidente, y a las denuncias por presuntas coimas en la ANDIS.

Aunque no hubo agresiones físicas, el nivel de rechazo callejero sorprendió incluso a los propios militantes libertarios que acompañaban la caminata.

A 10 días de las elecciones, la violencia gana terreno en Salta

Con las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre a la vuelta de la esquina, la provincia de Salta parece entrar en un estado de efervescencia social y política cada vez más preocupante.

En un solo día, se reportaron tres hechos con fuerte carga simbólica y real: un disparo a un vehículo de campaña, una agresión a una legisladora provincial y el repudio callejero a figuras libertarias. Todo esto mientras los candidatos multiplican recorridas y los discursos se endurecen.

Lo que debería ser un período de debate democrático y pacífico, se ve empañado por el avance de la violencia, el malestar social y la inseguridad electoral. La pregunta que comienza a circular es inevitable: ¿podrán las autoridades garantizar un proceso electoral seguro y transparente en Salta?