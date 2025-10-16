El dólar tensionado y la inercia inflacionaria volvieron a golpear a los precios mayoristas en septiembre, con una suba del 3,7%, el dato más alto desde marzo de 2024. Así lo informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El fuerte incremento estuvo marcado por el salto del 9% en los productos importados, que explicaron gran parte de la aceleración.

En lo que va del año, el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) acumuló un alza del 20%, mientras que en la comparación interanual la suba fue del 24,2%, muy por encima del IPC. Los datos preocupan porque el comportamiento de los precios mayoristas suele anticipar los movimientos del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir, la inflación que impacta directamente en el bolsillo.

Qué rubros impulsaron la suba

Dentro de los productos nacionales —que aumentaron un 3,3%— los mayores aportes al índice general vinieron de los productos agropecuarios (0,42 puntos), refinados del petróleo (0,37), vehículos y repuestos (0,35), petróleo crudo y gas (0,34) y alimentos y bebidas (0,24).

Por el lado de los importados, el salto del 9% estuvo directamente ligado a la volatilidad del tipo de cambio oficial y la suba en los precios internacionales de insumos y bienes terminados. Sectores como productos metálicos básicos (+8,2%), máquinas y aparatos eléctricos (+8,1%) y automotores y repuestos (+5,0%) se destacaron con aumentos por encima del promedio.

En contraste, algunos rubros como tabaco (0,1%), prendas textiles (1,1%) y energía eléctrica (0,4%) mostraron alzas más moderadas.

Indicadores mayoristas que marcan tendencia

Además del IPIM, el Indec también informó que el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) subió un 4,1% en septiembre, impulsado por los mismos factores: una suba de 3,7% en productos nacionales y 9% en importados.

Por su parte, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) mostró un aumento del 4%, con un alza de 5,2% en productos primarios y 3,5% en manufacturados y energía eléctrica.

Todos estos indicadores reflejan que la presión inflacionaria se mantiene firme en las primeras etapas de comercialización, anticipando un octubre caliente en materia de precios minoristas.

La construcción también sintió el impacto: subió 3,2% en el mes

En paralelo, el Índice del Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires registró un aumento del 3,2% en septiembre. Esta variación respondió a subas del 2,9% en materiales, 3,7% en mano de obra y 3,0% en gastos generales.

El capítulo “Mano de obra” estuvo influenciado por el nuevo acuerdo salarial firmado por la UOCRA el 29 de septiembre de 2025, que incluyó aumentos por categoría y una asignación extraordinaria. Ese ajuste también impactó en los “Gastos generales”, especialmente en el rubro “Sereno”, alcanzado por la misma resolución.

Además, se incorporaron actualizaciones tarifarias del ENRE (resoluciones 614/25 y 615/25 para Edenor y Edesur), de la Secretaría de Obras Públicas (consumos de agua y cloacas) y del ENARGAS, que ajustó los costos de conexión de gas.

Acumulados alarmantes y contexto económico

Con estos datos, el costo de la construcción acumula una suba superior al 150% en lo que va de 2025, mientras que los precios mayoristas superan el 180% acumulado anualizado. En ambos casos, los factores determinantes son los costos importados, el precio de la energía y los alimentos.

Las cifras encendieron luces de alerta en el equipo económico, justo cuando el ministro Luis Caputo había señalado días atrás que los precios mayoristas son el “termómetro anticipado de la inflación” y una guía para prever el comportamiento del IPC de los próximos meses.