El 17 de octubre de Axel Kicillof: con Perón a la mañana y con Cristina a la tarde

El peronismo se prepara para un 17 de octubre cargado de símbolos, definiciones políticas y una narrativa que vuelve a los orígenes. En el 80° aniversario del Día de la Lealtad, Axel Kicillof será protagonista de una jornada que lo llevará desde la Quinta de San Vicente, donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, hasta la esquina porteña de San José y Humberto Primo, donde vive Cristina Kirchner bajo prisión domiciliaria.

Kicillof, entre la mística peronista y la interna en silencio

El gobernador bonaerense arrancará la jornada en San Vicente, en lo que podría ser un acto propio del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la agrupación con la que busca diferenciarse del kirchnerismo duro sin romper del todo. Si bien la visita aún no está confirmada oficialmente, desde la gobernación admiten que “está en carpeta”.

La idea, según fuentes cercanas, es hacer un homenaje sobrio y sin estridencias, en línea con el tono austero que viene cultivando el mandatario. Estarían presentes funcionarios, intendentes bonaerenses y dirigentes del MDF, en lo que sería una postal que mezcla pasado, presente y, sobre todo, proyección presidencial.

Después, Kicillof se sumará a la caravana principal del PJ que partirá desde distintas estaciones porteñas rumbo al departamento de Cristina Kirchner.

Cristina, balcón, y una caravana con mensaje claro

La convocatoria principal del Día de la Lealtad 2025 tendrá como epicentro el edificio de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. Se espera que Cristina Kirchner salga al balcón a saludar y que se emita un mensaje grabado.

La caravana partirá desde Constitución, Once y Retiro. La coordinación, a cargo del PJ nacional, incluyó algo poco frecuente: el ordenamiento de las columnas. La Cámpora, Kolina, Nuevo Encuentro, organizaciones sociales y sindicales, además de intendentes del conurbano, serán parte del operativo, bajo la supervisión de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y secretaria de Organización del PJ.

“Hoy el peronismo está proscripto en la Argentina, no se puede naturalizar”, dijo Mendoza en Radio del Plata. La frase sintetiza el clima de época que busca instalar el acto.

“Bessent o Fuerza Patria”: peronismo en modo campaña

En un revival simbólico de la campaña de 1946, cuando Perón enfrentaba al embajador estadounidense Spruille Braden, hoy la disputa se encarna en la figura del inversor Scott Bessent y la fuerza opositora al gobierno de Javier Milei.

“Más que nunca: Bessent o Fuerza Patria”, tuiteó el candidato a diputado Itaí Hagman. Jorge Taiana también se metió en la discusión posteando: “¡Nunca fue tan claro! Patria o colonia”.

La misma Cristina Kirchner avivó el fuego en redes con un mensaje directo: “¡Argentinos… ya saben lo que hay que hacer!”.

Todo esto ocurre mientras resuena la reciente advertencia de Donald Trump a Milei durante su visita a la Casa Blanca, sumando un condimento externo a la interna local.

CGT juega por fuera y prepara su propio show

La Confederación General del Trabajo (CGT) también conmemorará el Día de la Lealtad, pero lo hará por su cuenta. Su acto será el jueves 16, un día antes del aniversario, en la sede histórica de la calle Azopardo. Prometen una “experiencia histórica e inmersiva”, en lo que se interpreta como un intento de no quedar opacados por el eje Kicillof-Cristina.

Una interna en pausa, pero latente

Aunque las tensiones internas en el peronismo no se evaporaron, este 17 de octubre funcionará como una postal de unidad táctica. La presencia de Kicillof en San José 1111, tras haber visitado hace dos semanas a Cristina en su departamento, busca calmar las aguas dentro del espacio.

En paralelo, el gobernador no renuncia a su perfil propio. Si se confirma el acto en San Vicente, quedará claro que su juego político se mueve en más de una dirección.