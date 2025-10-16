Lácteos Vidal bajo la lupa: sociedad offshore y vaciamiento

Desde que trabajadores de la compañía presentaron una denuncia por posible vaciamiento, emergieron nuevas constancias que vinculan a los hermanos Vidal Bada Vázquez y Alejandra Bada Vázquez con varias sociedades offshore en Miami. Además, la firma fue aportante a campañas políticas, entre ellas la de Patricia Bullrich.

Este escenario plantea interrogantes sobre movimientos de fondos, triangulaciones internacionales y la posible utilización de estructuras opacas para separar activos de la operación real.

La trama offshore

Registros de la División de Corporaciones de Florida muestran que los hermanos Bada Vázquez son managers o representantes de al menos cuatro sociedades en ese estado: Quinta Criolla LLC (2011), Cueto Miami LLC (2012), Vid’s Toys LLC (2013, disuelta en 2016) y Lactius Vidal LLC (2020). Todas comparten como agente registrado al broker inmobiliario Oscar Gastaudo.

Ese patrón creciente de sociedades, muchas de ellas activas o recientemente constituidas, coincide con un momento de tensión interna en la operación láctea argentina: conflictos gremiales, denuncias laborales y cuestionamientos por falta de transparencia.

El vínculo con el expediente texano

En el proceso judicial que se tramita en Texas contra el empresario Fred Machado por lavado de activos y narcotráfico, las planillas bancarias del Bank of America —incorporadas al expediente— incluyen múltiples menciones al apellido Bada Vázquez.

Por ejemplo:

En el ítem 465 figura “Vidal Bada Vázquez” como emisor de un giro por 200 mil dólares con destino a Wright Brothers, la firma vinculada a Machado.

En el ítem 727 se consigna “VIDAL OR ALEJANDRA BADA VAZQUEZ” junto a una dirección en Capital Federal, y también una operación en criptomonedas por 40 mil dólares destinada a Wright Brothers via la plataforma OKX.

Otros movimientos anotados bajo el nombre “Bada Vázquez” cruzan montos que van de 20 mil a 400 mil dólares vinculados al entramado financiero investigado.

Estas conexiones transforman la denuncia laboral en un caso que toca lo internacional y pone en juego vínculos con lavado, narcotráfico y financiamiento político.

El rol de Ciccarelli y negocios mineros

El vínculo no queda solo en EE. UU. En Argentina, aparece el nombre de Claudio “El Lechuga” Ciccarelli, primo de Machado y vecino suyo en Viedma, como nexo local entre los Bada Vázquez y el entramado empresarial ligado a minería y concesiones estatales.

Por ejemplo:

Ciccarelli es socio comercial con María Cecilia Roncero, esposa de Vidal Bada Vázquez.

Ciccarelli creó firmas como Petrosand (2019) junto a Pablo Marcos Mac Mullen (padre de un economista que aportó a Espert) y luego creó Gold and Sand tras disolverse la primera.

También preside Eco Friendly SA, firma que se hizo cargo junto a Vidal Bada Vázquez de Andacollo SA (Neuquén), vinculada al sector minero.

Esto pone en relieve cómo los intereses de la empresa láctea podrían no limitarse al rubro agroindustrial, sino extenderse al ámbito minero, enriqueciendo el entramado de negocios cruzados con política y finanzas internacionales.

Conflicto laboral, vaciamiento y el rol de Bullrich

La pelea con los trabajadores no es nueva. Desde 2022 los empleados de ATILRA denunciaron despidos masivos, amenazas con armas, incumplimientos judiciales y condiciones laborales extremas, como ocurrencias de bloqueo prolongado y presiones ilegales.

Lácteos Vidal se presentó ante la opinión pública como víctima de “extorsión sindical” y fue abrazada como símbolo por Patricia Bullrich y su operador Florencia Arietto. Pero ahora, el silencio de esos allegados contrasta con el reporte formal en la Cámara Nacional Electoral donde se constan aportes de la empresa a la campaña de Bullrich por 400 mil pesos en 2023.

En respuesta a las acusaciones, Alejandra Bada Vázquez rechazó conocer a Machado y afirmó que “Lácteos Vidal nunca aportó para la campaña de Bullrich ni de ningún otro candidato”.

Los trabajadores exigen que se investigue si las escisiones societarias realizadas por la empresa fueron parte de maniobras de vaciamiento: mover activos hacia estructuras offshore mientras se genera endeudamiento en la entidad operativa, dejando a los empleados sin respaldo patrimonial.

Los desafíos que enfrenta la justicia

La causa laboral corresponde a la número 31095/2025 (“Anidos, Claudio Andrés y otros c/ Lácteos Vidal S.A. s/ Medida Cautelar”). Allí los trabajadores apuestan a que la Cámara Federal frene las escisiones societarias, revoque el levantamiento de medidas cautelares y ordene una investigación exhaustiva de los vínculos con el narcotráfico.