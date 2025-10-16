Empresarios alertan sobre la “adicción” del Gobierno a la deuda

El círculo rojo asegura que la “deuda infinita” de Luis Caputo es insostenible

Mientras en el escenario principal del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata se hablaba de reformas estructurales y competitividad, en los pasillos se respiraba otra cosa: preocupación y desconfianza.

Según pudo reconstruir Grupo La Provincia, el “círculo rojo” coincidió en un diagnóstico lapidario sobre la estrategia económica del ministro Luis Caputo: “la deuda infinita es insostenible”.

El supuesto “salvataje norteamericano”, gestionado por Javier Milei y Caputo con el Tesoro de Estados Unidos, fue interpretado como un parche de corto plazo, mientras las tasas en pesos al 200% paralizan la economía real.

“Más allá de los fundamentals, el problema es de caja. Hay gente que está haciendo mucha plata de esto: saben cuándo entrar y cuándo salir”, reconoció un empresario del sector servicios.

Un rescate que entusiasma poco

Aunque en público hubo elogios a la “credibilidad” del Gobierno, en privado los ejecutivos fueron contundentes. “Se están volviendo adictos al financiamiento externo”, deslizó un gestor de inversiones, en una charla de pasillo con un industrial.

Desde el sector bancario, otro referente admitió que el rescate de Estados Unidos podría permitir “una devaluación administrada” si el Gobierno decide mover el tipo de cambio, pero advirtió que “no alcanza a largo plazo”.

Las declaraciones del ex presidente Donald Trump, que condicionó el apoyo a Milei al resultado de las próximas elecciones legislativas, encendieron aún más la alarma entre los empresarios. “Queremos deudas pagables y rollover garantizado, no depender de la política de otro país”, reclamó un banquero.

Sectores con fe y sectores sin esperanza

En términos de inversión, el capital extranjero ve en el rescate una señal política, no económica. Solo algunos sectores estratégicos —minería, energía, tecnología y agroindustria— mantienen cierto optimismo a mediano plazo.

Dentro del ámbito minero, por ejemplo, hay fuerte presión para derogar la Ley de Glaciares, considerada un freno directo a los nuevos proyectos cordilleranos. También reclaman flexibilizar el “compre provincial” que limita la elección de proveedores.

En el resto de las ramas productivas, la expectativa es nula. “Hasta 2027 el consumo no se reactiva”, sentenció un empresario con vínculos con firmas estadounidenses. El diagnóstico es unánime: sin reformas laborales y fiscales, no hay rentabilidad posible.

Tasas al 200%: “Es inviable, te frena todo”

Durante los coffee breaks del Coloquio, el tema más repetido fue la volatilidad de las tasas de interés.

“Hay empresas que entre ayer y hoy tomaron tasa en pesos al 200%. Es inviable, eso te frena todo”, lamentó un CEO industrial.

Otro dirigente coincidió en que incluso si el Gobierno gana respaldo en el Congreso, el enfoque no cambiará. “El programa económico está pensado para contener precios, no para generar productividad. Fue un plan electoralista”, resumió.

El temor del círculo rojo: qué pasa si Milei pierde

Más allá del análisis económico, la política también estuvo presente en los pasillos del Sheraton. Los empresarios prevén una derrota del Gobierno en las legislativas, aunque la incógnita pasa por el cómo y con quién se negociará el día después.

“El mercado ya no reacciona ni a las promesas ni a las giras. Si el Gobierno no muestra un horizonte fiscal claro, la paciencia se termina”, reconoció un empresario del sector energético.

El balance del Coloquio fue, así, una foto de dos Argentinas: la del optimismo de los discursos oficiales y la del realismo de los que manejan el capital. Entre ambas, el diagnóstico del círculo rojo fue tajante: la deuda infinita no tiene futuro.