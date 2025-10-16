¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?

La polarización se consolida a menos de dos semanas de las elecciones

A menos de dos semanas de las elecciones nacionales, una nueva encuesta de la consultora Zentrix muestra que Fuerza Patria se impone por siete puntos de ventaja sobre La Libertad Avanza en intención de voto, confirmando la tendencia ascendente del peronismo tras la derrota de 2023.

Según el relevamiento, realizado entre el 7 y el 13 de octubre sobre 1.590 casos en todo el país, el 43,5% de las personas consultadas votaría por el peronismo si las elecciones fueran hoy, frente al 36,5% que optaría por el oficialismo libertario. En tanto, Provincias Unidas —el espacio federal de los gobernadores Ignacio Torres, Gustavo Valdés, Maximiliano Pullaro y Martín Llaryora— alcanza un 5,7% de apoyo.

Fuerza Patria vs. La Libertad Avanza: un escenario cada vez más polarizado

El estudio revela una Argentina políticamente dividida entre dos polos: el peronismo y el oficialismo liberal. Las dos principales fuerzas compiten con propuestas y modelos económicos opuestos, mientras la tercera opción federal intenta posicionarse como alternativa.

De acuerdo con Zentrix, Fuerza Patria capta la mayor preferencia entre el electorado y logra mejorar su posicionamiento en los grandes centros urbanos. En cambio, La Libertad Avanza mantiene su núcleo duro, pero muestra dificultades para atraer a los sectores moderados e independientes que fueron clave en 2023.

La ventaja del peronismo se da en un contexto de malestar económico, donde el 60,7% evalúa negativamente la situación del país, y el 73,7% afirma que su salario no le gana a la inflación.

Entre quienes votaron a Sergio Massa en 2023, el diagnóstico es casi unánime: el 98% considera que la economía está en mal momento. En cambio, entre los votantes de Javier Milei, el 42,2% ve la situación como positiva, el 30,7% la califica de “regular” y el 27% directamente como negativa.

La imagen de Javier Milei, en caída

El estudio también midió la imagen presidencial, que confirma el deterioro del mandatario. Javier Milei alcanza apenas un 35,5% de imagen positiva, frente a un 59,9% de negativa, en medio de los escándalos de corrupción que afectan a varios funcionarios y el desgaste de la gestión económica.

Por el contrario, Axel Kicillof aparece como la figura con mejor evaluación dentro del peronismo: 43,9% de imagen positiva y 48,5% de negativa, una diferencia corta pero favorable en comparación con otros dirigentes.

Entre los gobernadores de Provincias Unidas, las cifras son más dispares:

Martín Llaryora: 12,4% positiva, 45,9% negativa y 19,5% de desconocimiento.

Ignacio Torres: 17,1% positiva, 36,4% negativa y 26,6% aún no lo identifica.

Maximiliano Pullaro: 17,4% positiva, 47,2% negativa y 14,7% de desconocimiento.

El tablero electoral rumbo al 26 de octubre

La encuesta de Zentrix refuerza la idea de una elección nacional polarizada, con una ventaja para el peronismo. Aunque el oficialismo conserva un piso sólido de apoyo, su techo electoral se ve limitado por la caída en la imagen del Presidente y el impacto del ajuste económico.

A nivel provincial, las proyecciones muestran que Fuerza Patria mantiene liderazgo en Buenos Aires, el norte y parte del conurbano, mientras que La Libertad Avanza conserva peso en el interior y en CABA. Provincias Unidas aparece como tercera fuerza estable, con proyección a consolidarse en 2026.