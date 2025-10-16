La oposición exige a Menem que envíe la ley anti DNU al Senado
Martín Menem está en la mira: lo acusan de frenar la ley que limita los DNU. La oposición quiere acción urgente antes de las elecciones.Legislativas16 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
El Congreso vuelve a entrar en ebullición. A pocos días de las elecciones legislativas, crece la tensión entre el oficialismo y la oposición por la reforma de la ley que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Aunque Diputados ya dio media sanción a la norma, un artículo rechazado obliga a que el texto regrese al Senado. Pero el presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, aún no envió los expedientes, y la oposición lo acusa de frenar el trámite para evitar que se vote antes del domingo electoral.
La denuncia de Ferraro: “El Congreso no puede estar frenado por especulaciones”
El diputado nacional Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, presentó una nota formal exigiendo la “inmediata comunicación” del proyecto al Senado. “Le requiero a Martín Menem que cumpla con su deber y remita los proyectos. El Presidente de la Cámara no puede frenar al Congreso por sus decisiones o especulaciones políticas”, reclamó en redes sociales.
Ferraro fue más allá y apuntó directamente contra la Casa Rosada: “Es increíble que con trampas y maniobras se intente frenar leyes que justamente buscan reactivar el funcionamiento pleno del Congreso. Por todos los medios, el Gobierno procura impedir que las instituciones funcionen”.
Diputados a la defensiva: “Estamos dentro de los plazos”
Desde la Presidencia de la Cámara de Diputados rechazaron que exista alguna intención dilatoria. Señalan que aún están dentro de los plazos razonables, que el viernes pasado fue feriado y que la sesión en la que se aprobó la reforma incluyó varias interpelaciones a ministros, previstas para el día siguiente. Además, aseguran que la ley no impone un plazo específico para enviar el texto modificado al Senado.
Pese a eso, el peronismo ya había hecho trascender que su intención era revisar el expediente en comisión este mismo martes, con la idea de convocar a sesión la próxima semana. Pero sin dictamen previo, el Senado necesitaría una mayoría especial de dos tercios para habilitar el debate, algo difícil en pleno tramo final de la campaña y con varios gobernadores marcando distancia del oficialismo.
Una ley con historia y un artículo clave que quedó en el camino
El proyecto, aprobado previamente por el Senado con apoyo del radicalismo, fuerzas provinciales e incluso sectores del PRO, reforma la ley 26.122, vigente desde 2006, cuando fue impulsada por Cristina Fernández durante el gobierno de Néstor Kirchner.
Uno de los cambios más relevantes es que obliga a ambas Cámaras a pronunciarse sobre la validez de los decretos para que sean ratificados. Hoy, basta con que una sola los apruebe. Este cambio le daría a la oposición una herramienta poderosa: con mayoría en una sola Cámara, podría invalidar cualquier decreto presidencial.
Pero hubo un punto de ruptura. Diputados rechazó el artículo 3, que establecía un límite de 90 días corridos para que el Congreso se expida. Si no lo hacía en ese plazo, los decretos perderían automáticamente validez. Sin ese artículo, el proyecto perdió parte de su fuerza, y ahora debe regresar al Senado para que decida si insiste en la versión original o acepta los cambios.
“Milei se convirtió en el jefe de la casta”, lanzó Manes
El candidato a senador de “Vamos para adelante” cuestionó al Gobierno y al kirchnerismo, a los que definió como “populismo de derecha y de izquierda”, y llamó a “cambiar la historia”.
"El 26 de octubre es Argentina o Milei", dijo Guerrera
Alexis Guerrera, titular de la Cámara de Diputados bonaerense, se refirió a los dichos del presidente de EEUU quien advirtió que si Milei pierde, su país no será generoso con Argentina.
Diputados: tensión por la ausencia de Caputo, Karina Milei y Lugones en una sesión cargada de reclamos
Jornada de alto voltaje en el Congreso: interpelaciones, ausencias y posible censura contra Guillermo Francos por incumplir una ley clave.
Con eje en energía, arrancó el debate político por el Presupuesto 2026
Caliente arranque del Presupuesto 2026: el Gobierno defendió recortes en la Zona Fría y subas en tarifas. La oposición pidió citar a todo el Gabinete.
"No firmó nada": Taiana define como "penosa" la "ceremonia de sumisión" de Milei ante Trump
Jorge Taiana critica la visita de Milei a Trump: sin anuncios, sin firmas y con reacciones de mercados que reflejan preocupación y mala praxis.
Encuesta: ¿cómo quedó la imagen de Milei tras su show en el Movistar Arena?
Según la consultora Rubikon, el “rockstar” Milei sigue polarizando al país: su imagen se desgasta, pero el voto libertario resiste en las encuestas.
¿Qué confirma la última encuesta a dos semanas de las elecciones nacionales?
Fuerte polarización y caída del oficialismo: una nueva encuesta nacional marca la ventaja del peronismo sobre Javier Milei rumbo a las elecciones.