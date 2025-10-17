El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, dijo que su gobierno asume el compromiso de fomentar la participación de los jóvenes en las decisiones de la gestión. "Queremos hacer las cosas bien para que puedan abrirse camino y construir su futuro", aseguró.

Y detalló "Nos encontramos a conversar con presidentes y presidentas de Centros de Estudiantes de Lomas junto a Daniela, Sol y Fernanda Díaz, candidata a diputada nacional en las próximas elecciones. Los pibes y las pibas demostraron que cuando se organizan, transforman la realidad".

"Necesitamos que en el Congreso haya compañeros como Jorge Taiana y Fer para frenar la reforma laboral que quiere hacer Milei, para restituir las becas Progresar y para construir leyes que sean buenas para nuestros pibes y para sus familias", dijo el alcalde de cara a las elecciones legislativas.

Y, en ese marco, agregó "El 26 de octubre tiene que ser un punto de inflexión para que podamos empezar a soñar con construir una alternativa real de cara al 2027. Lo vamos a hacer con la fuerza de los jóvenes de Lomas y de todo el país".

Quiero expresar mi más profundo repudio al ataque sufrido por @UrtubeyJM, ex gobernador y candidato a senador nacional e integrante de la mesa nacional de @patriaprimerook, y todo su equipo mientras se trasladaban en plena campaña electoral.



La violencia no puede tener lugar en… — Leo Nardini (@Nardini_Leo) October 17, 2025

Otermín pone el foco en la educación

"Que en Lomas haya docentes y directivos que aman y cuidan tanto nuestras escuelas es algo que nos emociona profundamente. Recorrimos la secundaria N°75 Lola Mora de San José y conversamos con los estudiantes, profes y la dire Romina, una genia que nos mostró todo lo que están trabajando con los pibes!", contó el alcalde en sus redes.

Y agregó "Desde el Gobierno de la Comunidad aportamos haciendo mejoras y refacciones: Impermeabilización total de cubiertas. Reparación de los cielos rasos. Revoque de mamposterías. Trabajos de pintura".

"Necesitamos un país, una provincia y un municipio que defiendan la educación pública, con igualdad de oportunidades y libertad de verdad para que los chicos y jóvenes puedan soñar y desarrollarse en su tierra", remarcó.

Obras públicas para Lomas

El alcalde comentó desde X que la avenida Recondo de Fiorito fue renovada: "Trabajamos con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para reconstruir esta vía de circulación y conectividad clave por pedido de la comunidad. Recorrimos la obra de 18 cuadras que se enmarca en el proyecto Comunidad de D10S, el Polo Deportivo y Cultural que homenajea a nuestro gran Diego Maradona".

"Desde Juan Domingo Perón a General Hornos, esto fue lo que hicimos con la Provincia: Obras bacheo y repavimentación. Plan Hidráulico Vial. Nuevas veredas de hormigón. Demarcación horizontal de todo el tramo", explicó.

"Mientras hay un Gobierno nacional que deserta de sus funciones, que mira para otro lado y elimina por completo la obra pública, en la Provincia tenemos un Gobierno que le mete con todo, contra viento y marea. Desde el Gobierno de la Comunidad queremos darle las gracias al Gobernador Axel Kicillof y a todo el equipo bonaerense. Sumamos fuerzas para mejorar Lomas!", cerró.