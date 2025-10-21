Wischnivetzky fortalece el cooperativismo en Mar Chiquita

El intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, recibió a funcionarios del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC) con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto en materia de desarrollo productivo. Participaron de la jornada el presidente del IPAC, Gildo Onorato; el director de Fortalecimiento y Capacitación, Hernán Rachid; y el referente regional del cooperativismo, Facundo “Apache” Villalba.

Durante la visita, recorrieron diferentes cooperativas del distrito, entre ellas la Cooperativa de Trabajo Argentina Modelo Industrial Ltda (Cooparmi), dedicada al procesamiento y comercialización de pescado; la planta de reciclado municipal, donde funciona la cooperativa de trabajo Eco Reciclado; y la cooperativa “Mil Producciones”, vinculada a las industrias culturales.

El intendente agradeció la visita de las autoridades provinciales y destacó la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las cooperativas. “Gracias por la visita y el trabajo conjunto para seguir desarrollando y potenciando las cooperativas marchiquitenses”, expresó Wischnivetzky.

El Día de la Lealtad reunió a la militancia en Santa Clara del Mar

Con una gran participación de militantes y dirigentes, se conmemoró en Santa Clara del Mar el Día de la Lealtad Peronista, en un acto cargado de simbolismo y compromiso político. El encuentro contó con la presencia de Jorge Paredi, Walter Wischnivetzky, Fabián Jacquet, Carlos Minnucci y Edith Chifflet, entre otras autoridades del Partido Justicialista local.

Bajo el lema “Este pueblo no cambia de idea, lleva la bandera de Evita y Perón”, los participantes recordaron el 17 de octubre de 1945, fecha que dio origen al movimiento peronista.

En el marco del homenaje, se destacó la necesidad de defender los valores de justicia social frente a las políticas del gobierno nacional de Javier Milei, a 80 años de aquel histórico día. “La mejor manera de honrar a Perón es ponerle un freno a las políticas de Javier Milei, para seguir defendiendo la bandera más importante: la de la justicia social”, expresaron desde la organización Fuerza Patria Mar Chiquita.

El encuentro concluyó con un mensaje de militancia y esperanza de cara a las próximas elecciones: “Siempre lealtad. Siempre el pueblo. Siempre Perón. Este 26 de octubre, #FuerzaPatria. ¡A militar y a llenar las urnas de votos para demostrar que nuestro pueblo no cambia de idea y lleva las banderas de Evita y Perón!”.

Presentación del libro “$Líbranos del mal” en Santa Clara del Mar

Mar Chiquita fue sede de la presentación del libro “$Líbranos del mal”, del escritor Pablo Vera, en el Centro Cultural de Santa Clara del Mar. El intendente Wischnivetzky participó del encuentro y destacó la relevancia de generar espacios de reflexión y debate sobre la realidad nacional.

La obra propone una mirada crítica sobre el pensamiento económico y la gestión del presidente Javier Milei, tomando como eje el caso de la estafa Libra, que el autor presenta como un punto de inflexión para analizar el modelo económico actual.

“Gracias Pablo por tu visita al distrito. Es fundamental contar con estos espacios para encontrarnos, escucharnos, dialogar, pensar, debatir y analizar la realidad económica y política del país”, señaló Wischnivetzky, valorando la participación ciudadana en instancias culturales que promuevan el pensamiento crítico.