Wischnivetzky impulsa educación y empleo en Mar Chiquita

La gestión municipal avanza con obras y proyectos que promueven la inclusión, la educación y la generación de trabajo genuino en distintas localidades del distrito.

Municipales06 de octubre de 2025Andrés MonteroAndrés Montero
Recorrida por la planta procesadora de pescado de la Cooperativa de Trabajo Argentina Modelo Industrial Ltda
Recorrida por la planta procesadora de pescado de la Cooperativa de Trabajo Argentina Modelo Industrial Ltda.

El Municipio de Mar Chiquita informó que la obra del Centro Universitario de Coronel Vidal ya cuenta con más del 90% de ejecución, y que su inauguración se encuentra cada vez más cerca. Este nuevo espacio de educación superior se suma al Puentes de Santa Clara del Mar, ampliando la oferta académica en el distrito y generando mayores oportunidades para los jóvenes de la región.

La iniciativa se desarrolla junto a la Provincia de Buenos Aires, en el marco de una política educativa orientada a garantizar el acceso a una educación pública, gratuita y de calidad, al alcance de toda la comunidad.

Coronel Vidal tendrá su Centro Universitario

El edificio que albergará el nuevo centro es el histórico inmueble de Zero Disco, un espacio emblemático que está siendo recuperado y puesto en valor para transformarse en un ámbito de formación, integración y desarrollo.

Desde el Municipio destacaron que esta obra representa una transformación significativa para Coronel Vidal, al convertir un edificio en desuso en un lugar destinado al conocimiento, la inclusión y el futuro de los vecinos.

Impulso a la producción local en Santa Clara del Mar

En otra jornada de gestión, el intendente Walter Wischnivetzky recorrió junto al director de Cooperativas Agropecuarias de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Bento, las instalaciones de la planta procesadora de pescado de la Cooperativa de Trabajo Argentina Modelo Industrial Ltda (COOPARMI), ubicada en Santa Clara del Mar.

Walter Wischnivetzky, intendente de Mar ChiquitaEntrevista GLP. Wischnivetzky: “Vemos muy difícil que Milei recapacite porque tiene otro jefe que no es el pueblo argentino”

Durante la visita, observaron el funcionamiento de una planta considerada estratégica para la comunidad, que genera empleo local y promueve la inclusión laboral de mujeres de la zona.

Las autoridades recorrieron las distintas etapas del proceso productivo, desde el ingreso del pescado a las cámaras frigoríficas, pasando por el descamado, corte y lavado, hasta su etapa final de comercialización.

El jefe comunal subrayó la importancia de este tipo de iniciativas, que fortalecen la producción local y el desarrollo económico del distrito. “Más desarrollo, más producción en Mar Chiquita”, expresó Wischnivetzky, reafirmando el compromiso de su gestión con la generación de trabajo y la articulación con el sector cooperativo.

Ambos proyectos —el avance del Centro Universitario de Coronel Vidal y la consolidación de la planta pesquera de COOPARMI— reflejan una gestión enfocada en el crecimiento equilibrado, impulsando tanto la formación educativa como la producción sustentable y la inclusión social en todo el territorio marchiquitense.

¿Qué impacto cree que tendrá la denuncia contra José Luis Espert en las elecciones de octubre?

Mucho

Poco

Nada

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado