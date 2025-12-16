El Municipio de San Isidro concretó en los últimos días dos acciones relevantes vinculadas a la educación y a la seguridad en el distrito. Por un lado, se realizó el cierre del programa educativo “Primera Infancia Primero”, que alcanzó a más de 150 niños y sus familias. Por otro, finalizó la instalación de lectoras de patentes en la calle Uruguay, una zona estratégica en el límite con San Fernando, en el marco del plan de seguridad del denominado Anillo Digital.

Cierre del programa “Primera Infancia Primero”

En el Campo de Deportes N°1 se llevó adelante el cierre del programa “Primera Infancia”, una iniciativa que impulsa el Municipio de San Isidro junto a la Fundación Navarro Viola. Del encuentro participaron el intendente Ramón Lanús, funcionarios del área de Educación local, docentes, familias beneficiarias y representantes de la fundación, que actúa como aliada estratégica en el desarrollo del programa.

La propuesta está orientada a fortalecer los vínculos familiares y acompañar a familias vulnerables con hijos de entre 0 y 5 años, facilitando el acceso a servicios de salud, educación y protección social.

“Este programa es fundamental porque acompaña a los chicos desde la más temprana edad cuando empiezan a a formarse los cimientos del lenguaje, la sociabilidad, el aprendizaje, el desarrollo emocional y cognitivo. Invertir en esta etapa es la mejor inversión que podemos hacer para su futuro”, aseguró el intendente Ramón Lanús, quien además agradeció a las familias por confiar en el trabajo conjunto del municipio y de la Fundación Navarro Viola.

El rol de las familias y el abordaje comunitario

Desde el área educativa, la secretaria de Educación, Cultura y Trabajo de San Isidro, Mercedes Sanguineti, destacó el sentido integral de la iniciativa. “En el marco de nuestro compromiso irrenunciable con la primera infancia, celebramos con las familias beneficiarias del programa los logros compartidos durante un año en el que trabajamos fuertemente para crear entornos que protejan y estimulen el desarrollo de los niños, reconociendo el rol fundamental de las familias en este proceso. Se trata de un espacio de contención y de un hacer compartido que finalmente sirva para generar nuevos y mejorar vínculos familiares”, expresó.

El programa depende de la Dirección General de Primera Infancia del municipio, a cargo de Carolina Iraola. Tuvo su primera edición en 2024 y durante este año alcanzó a 150 familias y 178 niños de entre 0 y 5 años en situación de vulnerabilidad socioeconómica de las localidades de Beccar y Boulogne.

Objetivos y trabajo territorial

Entre sus principales objetivos, el programa brinda apoyo y orientación a las familias para fortalecer sus capacidades y promover el desarrollo integral de sus hijos. Además, facilita el acceso a servicios de salud, educación y protección social; crea espacios de encuentro comunitario que promueven la participación y el intercambio de experiencias; y ofrece herramientas y pautas de crianza, cuidado y enseñanza.

La iniciativa se desarrolla desde un abordaje integral y comunitario, con el objetivo de fortalecer el entramado social que favorezca el desarrollo infantil. La tarea de campo estuvo a cargo de facilitadoras seleccionadas por el municipio, quienes realizaron visitas domiciliarias semanales de una hora a las familias beneficiadas, promoviendo pautas de crianza en permanente diálogo con los adultos.

Durante estos encuentros, las facilitadoras compartieron guías impresas diseñadas por la Fundación Navarro Viola, que desde hace más de dos décadas desarrolla esta iniciativa en más de 20 comunas del país. El material incluye recomendaciones, herramientas y recursos vinculados al desarrollo infantil, crianza y cuidado, juego, música, arte, lectura, alfabetización temprana, matemáticas y otras áreas.

“Tenemos que ser fervientes militantes de la niñez, sobre todo de la primera infancia, apoyar y darles herramientas a las familias con el fin de proteger los derechos de los niños, cuidarlos, estimularlos y garantizarles canales de aprendizajes en una etapa fundamental para su futuro desarrollo”, señaló Carolina Iraola, directora general de Primera Infancia del municipio.

Refuerzo de la seguridad con lectoras de patentes

En paralelo, el Municipio de San Isidro finalizó la instalación de 40 nuevas lectoras de patentes sobre la calle Uruguay, en el límite con San Fernando, con el objetivo de intensificar el control vehicular en el acceso y egreso del distrito. Esta acción se enmarca en un plan integral que prevé la colocación de 170 dispositivos en todo el partido para completar el denominado Anillo Digital, de los cuales ya se instalaron 131.

La incorporación de estas cámaras con tecnología de reconocimiento automático de matrículas representa una ampliación significativa de la cobertura en una arteria clave que anteriormente contaba con menos de 15 equipos. Se trata de un punto neurálgico del distrito, debido a su proximidad a barrios vulnerables como San Cayetano, Sauce y Uruguay.

Puntos estratégicos y funcionamiento del sistema

Las nuevas lectoras se encuentran ubicadas en cruces fundamentales como Uruguay y Sucre; Uruguay y Blanco Encalada; Uruguay y Mandame Curie; Uruguay y avenida Rolón; Uruguay y avenida Centenario; Uruguay y avenida Libertador; Uruguay y colectora Este de la Autopista Panamericana; Uruguay y Camino Real Morón; y Uruguay y Acceso Norte, entre otras zonas.

El objetivo principal del sistema es fortalecer la seguridad vial mediante el registro de todos los vehículos que circulan por la zona y, de manera central, prevenir el delito. El software cruza la información de las patentes con bases de datos provistas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, lo que permite detectar de forma automática e inmediata vehículos con pedido de captura activo.

En esos casos, se activa un protocolo para identificar al conductor y ponerlo a disposición de la Justicia. Además, el registro de cada patente que circula por San Isidro alimenta una base de datos local. “Si luego esa persona o vehículo comete un delito, podemos hacer todo el seguimiento y la reconstrucción en lo que es Forense”, explicaron desde el municipio.

En lo que resta del año, el Municipio completará la instalación de las 170 lectoras previstas, con el objetivo de cerrar completamente el perímetro del distrito y consolidar un sistema de monitoreo integral en todas sus fronteras.