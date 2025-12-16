Salazar firmó convenio marco con la UNSAM

Se llevó a cabo la primera jornada del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo, encabezada por el Intendente Cecilio Salazar junto al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar.

En el marco de este encuentro se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica entre la UNSAM y la Municipalidad de San Pedro, suscripto por el Rector de la UNSAM, Carlos Greco, y el Intendente Cecilio Salazar.

El acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones de cooperación, asistencia técnica y académica, con instancias de capacitación para empresas, capital humano y comunidad en general, además de cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, investigaciones, transferencia tecnológica y asesoramiento, a desarrollarse mediante convenios específicos.

Durante la apertura, Leila Sofía Monayer agradeció la recepción del municipio y subrayó la importancia de avanzar en una articulación territorial real, destacando el aporte de la universidad para acompañar el diseño de una hoja de ruta y el desarrollo de información y herramientas para la planificación.

Por su parte, el Presidente del HCD, Martín Baraybar, valoró la realización de la jornada en el recinto legislativo y destacó el sentido institucional del trabajo conjunto, remarcando la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para el desarrollo local.

El Director de Deportes de la UNSAM, Juan Manuel López Gómez, remarcó el valor del trabajo coordinado en un contexto donde se debate el rol de la universidad pública, destacando también el papel del sector privado y el potencial del turismo y el deporte como motores de desarrollo.

En el mismo sentido, el Concejal Martín Rivas agradeció la presencia de la delegación universitaria y señaló que turismo y deporte permiten construir coincidencias por encima de diferencias partidarias.

El Intendente Cecilio Salazar agradeció el acompañamiento institucional y de los prestadores turísticos, y remarcó la importancia del convenio como herramienta para sostener un trabajo continuo. Además, anunció que se encuentra en elaboración un proyecto para avanzar en la conformación de un Ente Municipal de Turismo, con representación de los sectores vinculados a la actividad, con el objetivo de consolidar líneas de trabajo y elevar una propuesta para su tratamiento en el Concejo Deliberante.

La jornada se desarrolló con una mesa de diagnóstico sobre la situación actual del turismo, los deportes y la sostenibilidad en San Pedro, y mesas técnicas por ejes para definir capacidades, necesidades de profesionalización, herramientas de diagnóstico, infraestructura y bases de planificación 2026. El cierre contempló la síntesis de lo trabajado, la definición de líneas de acción y la firma de un Acta de Compromisos Conjunta.

Inauguración del playón deportivo en la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía

Quedó formalmente inaugurado el nuevo playón deportivo de la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía, un espacio que estará a disposición de la comunidad educativa y también de los vecinos y vecinas de la localidad. El acto fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, junto a integrantes del equipo de gobierno, autoridades de la institución e integrantes del Consejo Escolar.

La obra fue financiada con recursos del Fondo Educativo Municipal y coordinada a través de la Secretaría de Obras Públicas, en articulación con el área de Infraestructura del Consejo Escolar. El playón forma parte del plan de obras de infraestructura educativa que la Municipalidad viene desarrollando, y da respuesta a una necesidad de la comunidad de Santa Lucía que no contaba con un espacio adecuado para actividades deportivas.

Durante la inauguración, el intendente Salazar destacó que el playón se pensó como un espacio abierto y compartido, cuyo uso comunitario será organizado en conjunto con la escuela, garantizando un acceso ordenado y cuidado. En un contexto de profunda complejidad económica para el país, la provincia y los municipios, el Jefe Comunal destacó la importancia de seguir concretando obras que priorizan la educación pública y el bienestar de las y los vecinos de todo el partido de San Pedro.