Salazar firmó convenio marco con la UNSAM
En San Pedro se realizó la primera jornada del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo. En la ocasión, el alcalde Cecilio Salazar firmó un convenio con la UNSAM.Municipales16 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Se llevó a cabo la primera jornada del Plan Estratégico de Desarrollo Turístico y Deportivo, encabezada por el Intendente Cecilio Salazar junto al Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Martín Baraybar.
En el marco de este encuentro se firmó el Convenio Marco de Cooperación Institucional, Asistencia Técnica y Académica entre la UNSAM y la Municipalidad de San Pedro, suscripto por el Rector de la UNSAM, Carlos Greco, y el Intendente Cecilio Salazar.
El acuerdo tiene como objetivo impulsar acciones de cooperación, asistencia técnica y académica, con instancias de capacitación para empresas, capital humano y comunidad en general, además de cursos, pasantías, seminarios, conferencias, estudios, investigaciones, transferencia tecnológica y asesoramiento, a desarrollarse mediante convenios específicos.
Durante la apertura, Leila Sofía Monayer agradeció la recepción del municipio y subrayó la importancia de avanzar en una articulación territorial real, destacando el aporte de la universidad para acompañar el diseño de una hoja de ruta y el desarrollo de información y herramientas para la planificación.
Por su parte, el Presidente del HCD, Martín Baraybar, valoró la realización de la jornada en el recinto legislativo y destacó el sentido institucional del trabajo conjunto, remarcando la importancia de la articulación entre el Estado y el sector privado para el desarrollo local.
El Director de Deportes de la UNSAM, Juan Manuel López Gómez, remarcó el valor del trabajo coordinado en un contexto donde se debate el rol de la universidad pública, destacando también el papel del sector privado y el potencial del turismo y el deporte como motores de desarrollo.
En el mismo sentido, el Concejal Martín Rivas agradeció la presencia de la delegación universitaria y señaló que turismo y deporte permiten construir coincidencias por encima de diferencias partidarias.
El Intendente Cecilio Salazar agradeció el acompañamiento institucional y de los prestadores turísticos, y remarcó la importancia del convenio como herramienta para sostener un trabajo continuo. Además, anunció que se encuentra en elaboración un proyecto para avanzar en la conformación de un Ente Municipal de Turismo, con representación de los sectores vinculados a la actividad, con el objetivo de consolidar líneas de trabajo y elevar una propuesta para su tratamiento en el Concejo Deliberante.
La jornada se desarrolló con una mesa de diagnóstico sobre la situación actual del turismo, los deportes y la sostenibilidad en San Pedro, y mesas técnicas por ejes para definir capacidades, necesidades de profesionalización, herramientas de diagnóstico, infraestructura y bases de planificación 2026. El cierre contempló la síntesis de lo trabajado, la definición de líneas de acción y la firma de un Acta de Compromisos Conjunta.
Inauguración del playón deportivo en la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía
Quedó formalmente inaugurado el nuevo playón deportivo de la Escuela Secundaria N° 1 de Santa Lucía, un espacio que estará a disposición de la comunidad educativa y también de los vecinos y vecinas de la localidad. El acto fue encabezado por el intendente Cecilio Salazar, junto a integrantes del equipo de gobierno, autoridades de la institución e integrantes del Consejo Escolar.
La obra fue financiada con recursos del Fondo Educativo Municipal y coordinada a través de la Secretaría de Obras Públicas, en articulación con el área de Infraestructura del Consejo Escolar. El playón forma parte del plan de obras de infraestructura educativa que la Municipalidad viene desarrollando, y da respuesta a una necesidad de la comunidad de Santa Lucía que no contaba con un espacio adecuado para actividades deportivas.
Durante la inauguración, el intendente Salazar destacó que el playón se pensó como un espacio abierto y compartido, cuyo uso comunitario será organizado en conjunto con la escuela, garantizando un acceso ordenado y cuidado. En un contexto de profunda complejidad económica para el país, la provincia y los municipios, el Jefe Comunal destacó la importancia de seguir concretando obras que priorizan la educación pública y el bienestar de las y los vecinos de todo el partido de San Pedro.
Exaltación de la Cruz amplía su Complejo Universitario
La obra suma tres nuevas aulas y sanitarios para ampliar la capacidad edilicia del espacio educativo. Los trabajos se realizan con inversión del programa PUENTES y fondos municipales.
Gestión Marini pone foco en una agenda minera y científica
Se llevó adelante una reunión de trabajo entre el Municipio de Benito Juárez, encabezado por el intendente Julio Cesar Marini, y autoridades del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires vinculadas a Minería y al sistema científico-tecnológico bonaerense.
Recoulat: "Todo esto fue pensado para la comunidad"
El histórico edificio fue refaccionado íntegramente con fondos municipales y reabrió con una función para el público infantil.
Fernández inauguró un microestadio y una pileta con olas
Se trata de espacios pensados tanto para la práctica deportiva de alto rendimiento como para el disfrute y recreación de la comunidad.
Salarios, jornada y derechos: la contrarreforma laboral que prepara el kirchnerismo
La iniciativa fue elaborada en el PJ junto a la CGT y la CTA y busca confrontar el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y derechos laborales.
Kicillof marcha con la CGT y proyecta el MDF a nivel nacional
El gobernador bonaerense se suma a la protesta sindical, cuestiona el ajuste libertario y activa el despliegue federal del MDF con la mira puesta en 2027.
Encuesta revela un dato que inquieta al oficialismo para 2027
Una encuesta nacional sacude al Gobierno nacional: la mayoría no votaría a Javier Milei en 2027 y casi el 60% siente que su economía está peor.