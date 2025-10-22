Aguiar llamó a “echar a Milei” en las urnas: “Tenemos que defender la vida frente a la crueldad que propone el Gobierno”

Aguiar llamó a “echar a Milei” en las urnas: “Tenemos que defender la vida frente a la crueldad que propone el Gobierno”

En las vísperas de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, lanzó un mensaje directo a los trabajadores: “Hay que votar este domingo para empezar a echar definitivamente a Milei del Gobierno”.

Con tono encendido, el dirigente estatal llamó a “hacer valer el voto” y no quedarse en casa. “Debemos concurrir a votar con alegría y coraje, tenemos que tener tolerancia cero para limpiar la Casa Rosada de corruptos, narcos, estafadores y coimeros”, enfatizó.

Críticas al modelo económico y social

Aguiar apuntó con dureza contra las políticas del Ejecutivo y advirtió sobre sus consecuencias: “Con nuestro voto debemos defender la vida frente a la crueldad y muerte que propone el Gobierno nacional y además ponerle un freno a la entrega de la soberanía de nuestro país. Hay que evitar que rematen la Argentina por dos monedas”.

El sindicalista también destacó que el país necesita “inversión en salud y educación pública” y cuestionó que el actual Gobierno “solo se dedique a juntar dólares para pagarle al FMI”.

Un país en crisis

Desde la asunción de la actual administración, cerraron más de 15.000 pymes, se perdieron más de 200 mil empleos entre el sector público y privado, y las jubilaciones cayeron un 32% en su poder adquisitivo.

En ese contexto, Aguiar afirmó: “Tenemos que ponerle límites en las urnas a un Gobierno que nos conduce hacia una catástrofe social. En los últimos 22 meses, son un puñado los que han acumulado impúdicas riquezas mientras la mayoría de los hogares no llega a fin de mes”.

El mensaje a los trabajadores

“Desde que asumió este Gobierno, los salarios están en caída libre y las paritarias estancadas. El domingo también votamos para empezar a ejercer nuestro derecho constitucional a una retribución justa”, subrayó.

Finalmente, Aguiar fue tajante: “El voto de los trabajadores tiene que ser contra Milei, pero también contra aquellos que fueron sus aliados y hoy se disfrazan de opositores”.