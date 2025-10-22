A pocos días de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, un grupo de intendentes bonaerenses debió salir a aclarar que no respalda la candidatura de Florencio Randazzo, después de que publicaciones pagas en redes sociales difundidas por el portal Modo Bonaerense los mostraran llamando a votar al exministro de Transporte.

La maniobra fue catalogada por los jefes comunales como una “práctica berreta” y parte de una campaña de desinformación que busca confundir a la ciudadanía.

Intendentes afectados y denuncias judiciales

Entre los primeros en advertir la falsedad de las publicaciones estuvo Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar y referente de Fuerza Patria, quien incluso presentó una denuncia judicial contra los responsables.

“Se golpean el pecho hablando de ética y república, pero replican en redes sociales las mismas operaciones de fake news de quienes, con crueldad, amplían los discursos violentos de odio. Ya denunciamos la publicación y avanzamos en las acciones legales pertinentes para poner fin, de una vez y para siempre, a estas prácticas berretas de la vieja política”, afirmó Sujarchuk.

Pablo Garate, intendente de Tres Arroyos y referente del Frente Renovador dentro de Fuerza Patria, también se expresó sobre la situación: “Esta noticia que promociona este medio es falsa. La política no puede prestarse a querer confundir a los vecinos, no coincido con esa forma de construir ni hacer”, aseguró.

Ambos destacaron que su apoyo continúa dentro del proyecto encabezado por Jorge Taiana, candidato a diputado nacional por Fuerza Patria.

La campaña de desinformación y su alcance

Según un relevamiento de la biblioteca de anuncios en Facebook, al menos 11 intendentes y 6 ex jefes comunales del peronismo aparecieron en distintas publicaciones pagas que señalaban un supuesto apoyo al candidato de Provincias Unidas.

Además, se identificaron dos intendentes radicales y uno del PRO que tampoco apoyan al exministro de Transporte. En varias publicaciones, las notas falsas se montaron sobre fotografías antiguas de Randazzo junto a los dirigentes.

Desde Fuerza Patria calificaron la maniobra como “una campaña de desinformación que pone en riesgo la transparencia del debate público” y alertaron sobre el efecto de estas operaciones a pocos días de los comicios.

Repercusiones y clima electoral

El episodio subraya la tensión política en la previa de las elecciones del 26 de octubre. La circulación de noticias falsas en redes sociales, sumada a la falta de verificación de los contenidos, genera confusión entre la ciudadanía y obliga a los propios dirigentes a salir a desmentir públicamente supuestos respaldos que jamás dieron.

“Van saltando de partido en partido para tratar de esconder el olor a naftalina, pero en el fondo son los mismos de siempre: los que llevan años anunciando el fin del peronismo. Y acá estamos”, advirtió Sujarchuk, al reafirmar su compromiso con Fuerza Patria y la candidatura de Taiana.

Con esta situación, la disputa electoral en la provincia de Buenos Aires se intensifica, y los intendentes que fueron blanco de estas campañas truchas refuerzan la necesidad de mantener la transparencia y la claridad en la comunicación política, advirtiendo sobre los riesgos que la desinformación digital genera en la percepción del electorado.