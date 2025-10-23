El nuevo papelón de Reichardt en pleno cierre de campaña

A tres días de las elecciones legislativas, la candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) por la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt, volvió a quedar en el centro de la polémica por un nuevo error en redes sociales. Esta vez, en un posteo en X (ex Twitter), escribió mal el nombre de Gregorio de Laferrere, localidad de La Matanza que recorrió junto a la concejal electa Leila Gianni, y desató una lluvia de burlas.

Un mensaje lleno de errores

En el video compartido durante la caminata de campaña, Reichardt aparece saludando a vecinos y hablando sobre “el cambio que viene”, pero lo que captó la atención fue el texto que acompañó la publicación: “Ayer fuí a la matanza (la Ferrere) con @Leigianni conocí personas buenas que no son parte de la decadencia kirchnerista…”.

El mensaje, plagado de faltas de ortografía y errores de acentuación, rápidamente se viralizó. Usuarios de la red social no tardaron en señalar que “la Ferrere” no existe y que “fuí” se escribe sin tilde.

Los comentarios irónicos se multiplicaron: “Propongo un muro que divida entre los que escriben La Ferrere y los que escribimos Laferrere”, “Hermana, por favor, googleá los lugares que pretendés representar”, “Pide el voto de lugares que ni sabe escribir”, fueron algunos de los más compartidos.

Polémicas que se acumulan

El nuevo blooper se suma a una seguidilla de episodios que marcaron la campaña de Reichardt en las últimas semanas, y generaron repercusiones negativas incluso dentro de su propio espacio político.

Días atrás su compañero de lista Diego Santilli calificó como “desafortunada” otra de sus expresiones públicas, en la que había comparado al kirchnerismo con “una enfermedad mental”.

A mediados de octubre, la candidata fue tendencia por una serie de videos donde explicaba erróneamente cómo votar con la Boleta Única de Papel, recomendando “llevarla en el bolsillo”, pese a que ese mecanismo no se permite.

Poco después, protagonizó un cruce en redes al escribir: “¡Basta de joder con mi nombre!”, en respuesta a críticas por el uso de su apellido materno. En aquel post, apuntó contra periodistas y dirigentes —entre ellos el primer candidato a diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires, Jorge Taiana— y defendió su decisión de usar el apellido Reichardt: “Soy tan Reichardt como Vázquez. Es el apellido de mi abuela materna, vía mi mamá Celia”.

Una recta final cargada de tropiezos

Las polémicas de Reichardt se dan en plena recta final hacia los comicios del domingo 26 de octubre, donde busca una banca en el Congreso Nacional. La candidata —segunda en la lista bonaerense de La Libertad Avanza— apeló en su mensaje de Laferrere a citas del economista Milton Friedman y a una arenga para “mantener el rumbo” del gobierno de Javier Milei.

Sin embargo, el foco volvió a centrarse en sus errores de escritura y su desconocimiento geográfico. En las redes, muchos usuarios destacaron la ironía de que quien aspira a representar a la provincia “no sepa escribir los nombres de sus distritos”.

A horas de la veda electoral, el video y el texto de Reichardt siguen circulando con miles de interacciones, consolidando un patrón que ya caracteriza su campaña: más ruido por sus dichos que por sus propuestas.