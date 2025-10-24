El Gobierno promete una baja en Ganancias, pero hay dudas sobre su alcance

El Gobierno promete una baja en Ganancias, pero hay dudas sobre su alcance

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que luego de las elecciones legislativas del domingo se presentará en el Congreso un paquete de reformas de “segundo orden” que incluirá una reforma tributaria con reducción, eliminación y simplificación de impuestos.

“Parte es lo que viene, la reforma tributaria, que va a favorecer a todos. Cuando digo a todos es a Nación, provincias, empresarios, a la gente. Vamos a un esquema de simplificación de impuestos, de menores impuestos, de baja de impuestos. Va a haber baja de impuesto a las Ganancias a los individuos”, afirmó Caputo durante su exposición en el Ciclo de Coyuntura de la Bolsa de Comercio de Córdoba.

El ministro explicó que la medida formará parte de un esquema integral que buscará aliviar la carga impositiva y promover el ahorro interno. “Sobre todo va a haber un incentivo muy obvio, muy grande para que haya ahorro interno, para que se desarrolle el mercado de capitales”, señaló, y añadió: “Entendamos el potencial de esto, si nosotros logramos desarrollar el mercado de capitales y que el Gobierno no pueda tener más déficit, ¿a dónde se va todo eso ahora? ¿Cómo se canaliza eso? Préstamos al sector privado”.

Modificaciones en el esquema de Ganancias

El impuesto a las Ganancias ya había sido modificado a través del capítulo fiscal de la Ley 27.743, con la que el Gobierno dio marcha atrás al régimen cedular impulsado por el exministro Sergio Massa y restableció el Mínimo No Imponible (MNI) y las deducciones, en línea con los reclamos de los gobernadores por la caída de la coparticipación.

Desde mediados del año pasado, los empleados en relación de dependencia y los jubilados pagan Ganancias en base al monto del MNI y las deducciones actualizadas semestralmente según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Con el último ajuste de julio, los asalariados solteros comenzaron a tributar desde un sueldo bruto de $2.624.280, mientras que los casados con dos hijos lo hacen a partir de $3.453.000.

Relación con los gobernadores

Durante su intervención, Caputo destacó la necesidad de trabajar junto a los gobernadores para avanzar con la reforma fiscal y mencionó que, incluso entre los dirigentes peronistas, existe consenso en torno a ciertos puntos.

“Le digo que nos den una mano con Ingresos Brutos. Todos los tenemos claro, nosotros desde el Estado que impuesto al cheque y retenciones son los peores y los gobernadores tienen clarísimo que Ingresos Brutos es el peor de los impuestos, peores que los otros dos que nombré”, afirmó. Sin embargo, reconoció que en muchas provincias ese tributo representa el 80% de los ingresos, por lo que su reducción requerirá una reforma gradual.

Según una encuesta de la Unión Industrial Argentina (UIA), los saldos a favor de Ingresos Brutos que las provincias deben a las empresas ascienden a $54.000 millones, y el 57% de esos saldos corresponde a jurisdicciones donde las compañías no tienen establecimientos.

“El 77% de los encuestados aseguró que solicitaron la devolución o reintegro de los saldos a favor y no lograron conseguirlo. Más del 10% considera irrecuperables los saldos, mientras que el 40% estima que las devoluciones demoran hasta un año”, informó la UIA.

Expectativa política y electoral

Caputo vinculó el avance de la reforma tributaria con el resultado de las elecciones legislativas del próximo domingo. “Me di vuelta en esto, no le daba tanta importancia a estas elecciones de medio término. Hoy creo que son más importantes que las presidenciales de 2027. Miren lo que le estoy diciendo”, señaló, aludiendo a la necesidad de sumar legisladores para garantizar la aprobación del paquete fiscal.

El ministro también llamó a los argentinos “no kirchneristas” a votar por La Libertad Avanza (LLA), argumentando que se trata de una elección clave para consolidar las reformas económicas impulsadas por el Gobierno.

La promesa de Milei y el trabajo técnico

El presidente Javier Milei ya había anunciado en diciembre de 2024, durante la cadena nacional por su primer año de gestión, que este año se enviaría al Congreso un proyecto de reforma tributaria estructural.

Según fuentes del Ministerio de Economía, el encargado de su redacción es el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, aunque también participa Liban Kusa, socio del departamento de impuestos de Bruchou & Funes de Rioja, quien asesora al equipo técnico.

Kusa había sido el primer nombre que Milei consideró para dirigir la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), cargo que finalmente no asumió. En su lugar, la representación del área quedó en manos de Florencia Misrahi, ex titular del organismo.