Kicillof cerró la campaña con fuertes críticas a Milei: “Vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”

En un acto colmado en el municipio de San Martín, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó el cierre de campaña de Fuerza Patria, acompañado por Jorge Taiana, Sergio Massa, Juan Grabois y Verónica Magario.

El encuentro reunió a sindicatos, movimientos sociales y sectores productivos, a los que los oradores definieron como “los más golpeados por las políticas del gobierno nacional”.

“Se están timbeando el país”

Desde el escenario, Kicillof lanzó duras críticas al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo. “Se están timbeando el país a la vista de todo el mundo. Ni liberal, ni libertario, ni austriaco: vinieron a fundir, a endeudar y a entregar la Argentina”, disparó el mandatario bonaerense.

El gobernador destacó el trabajo territorial del espacio durante la campaña y subrayó: “Nos propusimos no dejar un centímetro del suelo bonaerense sin representación de Fuerza Patria. Nuestros candidatos, dirigentes e intendentes caminaron cada rincón de la provincia”.

Kicillof cerró su discurso con un llamado al voto: “El domingo se juega el futuro de los bonaerenses y de todos los argentinos. No hay margen para la resignación”.

Taiana: “Las elecciones son estratégicas para la independencia y la dignidad del pueblo”

Antes del gobernador, tomó la palabra Jorge Taiana, primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, quien reivindicó el triunfo del peronismo en la elección provincial del 7 de septiembre y apuntó contra el oficialismo nacional.

“El gobierno de Milei representa la estrategia de la crueldad y del sometimiento de la mayoría frente a los poderosos”, sostuvo el ex canciller, que advirtió que “ese camino solo conduce a la derrota del pueblo argentino”.

Taiana aseguró que el oficialismo busca “quebrar la voluntad de resistir” de los sectores populares y alertó sobre el intento de desmantelar al peronismo con apoyo externo. “Intentaron terminar con el peronismo varias veces, y ahora vuelven a intentarlo con todo el aparato y el poder de la gran potencia del norte”, afirmó.

En el cierre de su mensaje, fue contundente: “Las elecciones del domingo son estratégicas. Se juega la independencia, la soberanía y la dignidad del pueblo argentino. Por eso tenemos que ganarlas claramente”.

Unidad política y respaldo sindical

El acto de San Martín buscó mostrar unidad entre los distintos sectores del peronismo bonaerense, con una puesta en escena que combinó dirigentes políticos, gremiales y sociales.

En primera fila estuvieron intendentes, legisladores provinciales y referentes del movimiento obrero, que respaldaron la convocatoria de Kicillof y Taiana a “defender los derechos conquistados y rechazar el modelo de ajuste”.

El mensaje final de Kicillof

Cerrando la jornada, el gobernador volvió a apuntar al rumbo económico nacional y defendió el rol del Estado provincial frente a la crisis. “No hay nada más liberal que entregar los recursos del país a los especuladores. Nosotros venimos a defender el trabajo, la educación y la producción”, remarcó.

Con tono enérgico, Kicillof pidió “llenar las urnas de esperanza y compromiso” este domingo, y se despidió entre cánticos y aplausos: “El pueblo bonaerense ya decidió. No nos van a quebrar”.