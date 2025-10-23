A tres días de las elecciones, Cristina le apuntó a Milei y Trump

Cristina Kirchner reapareció con un duro mensaje: “Es Milei y el ajuste permanente o la Argentina”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio este jueves con un mensaje grabado a tres días de las elecciones legislativas, en el que lanzó fuertes críticas contra Javier Milei y cuestionó el “salvataje” estadounidense encabezado por Donald Trump.

“El próximo domingo tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática. No elegimos solo diputados y senadores: el voto de cada uno puede ponerle un límite al desgobierno de Milei”, expresó desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

El experimento libertario fracasó y todos lo saben”

Cristina fue tajante al definir el rumbo económico del Gobierno: “El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan sus ganancias con la timba financiera”, afirmó.

Según la exmandataria, el resultado de las legislativas será clave para detener el ajuste sobre los sectores más vulnerables y “terminar con la entrega de la soberanía nacional”.

Críticas a Trump y el “salvataje de la humillación”

La exjefa de Estado también apuntó con dureza al expresidente norteamericano Donald Trump, a quien definió como “el principal sostén de Milei”.

“Basta escuchar las palabras de su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano Donald Trump, que dijo que los argentinos no tienen dinero y están luchando para sobrevivir”, recordó.

Cristina sostuvo que esa frase refleja el deterioro social del país y cuestionó la relación de Milei con Washington: “Se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. De solución no tiene nada, y de humillación, todo”.

“La soberanía no se negocia”

En uno de los tramos más enfáticos del mensaje, la exvicepresidenta apeló al orgullo nacional y a la defensa de la independencia política: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.

Desde allí, llamó a “frenar este modelo de entrega y destrucción” y aseguró que “la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”.

“El freno a Milei empieza este domingo”

Cristina cerró su intervención con un llamado directo al electorado: “Les pido que este domingo vayan a votar. Es fundamental que todos los ciudadanos sepan cuál es la lista del peronismo en su provincia o ciudad. No hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.

También advirtió sobre posibles irregularidades por los cambios en el sistema de votación y pidió cuidar el sufragio popular.

Finalmente, concluyó con una consigna de tono binario y combativo: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.