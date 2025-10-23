A tres días de las elecciones, Cristina le apuntó a Milei y Trump
“El experimento libertario fracasó”, lanzó Cristina Kirchner en un duro mensaje electoral contra Milei y Donald Trump a tres días de las elecciones.Política23 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner rompió el silencio este jueves con un mensaje grabado a tres días de las elecciones legislativas, en el que lanzó fuertes críticas contra Javier Milei y cuestionó el “salvataje” estadounidense encabezado por Donald Trump.
“El próximo domingo tenemos una cita decisiva y una gran oportunidad democrática. No elegimos solo diputados y senadores: el voto de cada uno puede ponerle un límite al desgobierno de Milei”, expresó desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución.
El experimento libertario fracasó y todos lo saben”
Cristina fue tajante al definir el rumbo económico del Gobierno: “El experimento libertario fracasó y todos lo saben. La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida o remedios, mientras los ganadores del modelo fugan sus ganancias con la timba financiera”, afirmó.
Según la exmandataria, el resultado de las legislativas será clave para detener el ajuste sobre los sectores más vulnerables y “terminar con la entrega de la soberanía nacional”.
Críticas a Trump y el “salvataje de la humillación”
La exjefa de Estado también apuntó con dureza al expresidente norteamericano Donald Trump, a quien definió como “el principal sostén de Milei”.
“Basta escuchar las palabras de su jefe de campaña, nada más ni nada menos que el presidente norteamericano Donald Trump, que dijo que los argentinos no tienen dinero y están luchando para sobrevivir”, recordó.
Cristina sostuvo que esa frase refleja el deterioro social del país y cuestionó la relación de Milei con Washington: “Se cansó de repetir que era el mejor gobierno de la historia, pero terminó rogando un salvataje en Estados Unidos. De solución no tiene nada, y de humillación, todo”.
“La soberanía no se negocia”
En uno de los tramos más enfáticos del mensaje, la exvicepresidenta apeló al orgullo nacional y a la defensa de la independencia política: “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”.
Desde allí, llamó a “frenar este modelo de entrega y destrucción” y aseguró que “la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo”.
“El freno a Milei empieza este domingo”
Cristina cerró su intervención con un llamado directo al electorado: “Les pido que este domingo vayan a votar. Es fundamental que todos los ciudadanos sepan cuál es la lista del peronismo en su provincia o ciudad. No hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”.
También advirtió sobre posibles irregularidades por los cambios en el sistema de votación y pidió cuidar el sufragio popular.
Finalmente, concluyó con una consigna de tono binario y combativo: “Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.
Kicillof cerró la campaña con fuertes críticas a Milei: “Vinieron a fundir, endeudar y fugar la Argentina”
En un cierre encendido, Axel Kicillof cruzó a Javier Milei y Luis Caputo: “Se están timbeando el país”. Llamó a votar por Fuerza Patria este domingo.
Pilotos confirmaron medidas de fuerza para el viernes: habrá demoras en Aeroparque
Viernes complicado en Aeroparque: pilotos de Aerolíneas Argentinas harán asambleas y se esperan fuertes demoras y cancelaciones de vuelos.
El nuevo papelón de Reichardt en pleno cierre de campaña
A días de las elecciones, la candidata de La Libertad Avanza, Karen Reichardt, volvió a ser tendencia por un posteo lleno de errores que desató burlas en redes.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
Entrevista GLP. “Morón está abandonado, viejo y cercado por la inseguridad”: durísima denuncia contra Lucas Ghi
Los vecinos viven “aterrorizados” por las entraderas, los escruches y el robo de ruedas. Las calles deterioradas y mal iluminadas, el hospital funcionando “a medias” por falta de insumos y un tránsito cada vez más caótico completan el cuadro que, según afirman, refleja el decaimiento de un municipio que “ha tocado fondo”.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
EEUU vs Venezuela: Trump avanza y Maduro responde con 5.000 misiles
Estados Unidos dice estar en guerra contra los cárteles, Venezuela muestra arsenal antiaéreo y la región observa: una pulseada que puede estallar.