Caputo desafía rumores: "Estoy más que cómodo con el dólar"

Caputo busca calmar al mercado: “El lunes no pasa nada con el dólar”

Con solo dos ruedas cambiarias antes de los comicios legislativos, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a desmentir los rumores sobre un salto del dólar o una modificación del esquema cambiario.

“El lunes no pasa nada”, afirmó en una entrevista con LN+, donde ratificó que la política económica seguirá exactamente igual, sin cambios en el equipo ni en el rumbo del Palacio de Hacienda. “Mientras el dólar esté dentro de la banda, que el mercado elija el precio que quiera”, sostuvo.

Caputo explicó que el esquema actual de bandas “está perfectamente calibrado” y aseguró que el tipo de cambio no superará el techo fijado por el Gobierno, actualmente en $1.492. “No, te aseguro que no”, enfatizó.

“Estamos más que cómodos con el dólar en $1.500”

El titular del Palacio de Hacienda defendió el valor actual del dólar y criticó a quienes sostienen que está atrasado. “Estamos más que cómodos con un dólar en $1.500. Si estuviera bajo, no habría exportaciones récord”, argumentó.

Caputo comparó la situación con la salida del cepo durante el gobierno de Mauricio Macri y afirmó que hoy la economía se encuentra en una posición más sólida. “Tenemos superávit fiscal y un déficit de cuenta corriente mucho menor. Estamos en una situación mucho mejor que entonces”, señaló.

A su vez, destacó que “la moneda refleja el desempeño de la economía” y que “las economías que funcionan bien tienen monedas más fuertes”.

Apoyo de Estados Unidos y “una oportunidad histórica”

Durante la entrevista, Caputo habló sobre el respaldo de Estados Unidos al programa económico argentino. “El país más importante del mundo te está diciendo: ‘si siguen este camino, vamos a hacer lo que sea necesario para que les vaya bien’”, aseguró.

Confirmó además que el Tesoro estadounidense intervino en el mercado cambiario con unos USD 500 millones y adelantó que se trabaja en otra línea de financiamiento por USD 20.000 millones.

“El mensaje más importante de Bessent es que todas las herramientas financieras están arriba de la mesa para que a los argentinos les vaya bien”, subrayó.

La elección que, según Caputo, “vale más que la de 2027”

El ministro también se refirió al impacto político de las legislativas y pidió el voto para La Libertad Avanza. “El que no es comunista, el que no va a votar al kirchnerismo, es importantísimo que su voto vaya a La Libertad Avanza”, lanzó.

En ese sentido, sostuvo que estas elecciones son más importantes que las presidenciales de 2027, ya que definirán el poder del oficialismo en el Congreso.

Reconoció que “la negociación con los gobernadores va a tener que estar de todas maneras” y expresó su deseo de que “en 2027 haya una alternativa racional, sea peronista o de otro espacio”.

Rumores y cambios en el gabinete

Aunque Caputo negó modificaciones en su equipo, minutos después de su aparición pública se confirmó que su mano derecha, Pablo Quirno, será el nuevo canciller, reemplazando a Gerardo Werthein.

El movimiento fue interpretado como un intento de reforzar la línea económica en el frente diplomático, en un contexto de alta sensibilidad financiera y expectativa electoral.