Cuáles son los únicos autos 0 Km que aún se venden por debajo de los $25 millones
La inflación también golpea al mercado automotor: los precios no paran de subir y solo dos modelos logran mantenerse por debajo de los $25 millones.Economía24 de octubre de 2025Andrés Montero
El mercado automotor argentino atraviesa un escenario de precios elevados, con la mayoría de los vehículos nuevos superando los $25 millones. Sin embargo, todavía quedan dos opciones relativamente accesibles para quienes buscan un auto urbano y económico: el Renault Kwid y el Fiat Mobi.
El Renault Kwid, con un valor de $23.830.000, se mantiene como la alternativa más barata del país. Es un modelo de entrada de gama, pensado para la ciudad por su tamaño compacto y bajo consumo. Aunque su equipamiento es básico, resulta suficiente para quienes priorizan la movilidad por encima del confort.
En segundo lugar se ubica el Fiat Mobi, cuyo precio alcanza los $24.964.000. Al igual que el Kwid, destaca por su practicidad, agilidad y economía. Su diseño urbano lo hace ideal para moverse en el tránsito cotidiano, mientras que su interior sencillo cumple con lo esencial para el uso diario.
Detrás de los más vendidos
Pese a ser los más baratos, ninguno de estos dos modelos figura entre los más vendidos del país. El mejor posicionado es el Renault Kwid, que en septiembre terminó 16° en el ranking de patentamientos, detrás de vehículos más costosos como el Peugeot 2008 (11°) o la Toyota Hilux (2°).
En el segmento de los autos más económicos, los siguen el Hyundai HB20 ($26.600.000), el Fiat Argo ($27.898.000) y el Fiat Cronos ($28.519.000). También se suman a la lista el Citroën C3 ($28.850.000), el Peugeot 208 ($29.120.000), el Chevrolet Onix ($29.401.900), el Citroën Basalt ($29.680.000) y el Toyota Yaris ($30.023.000).
Aumentos de hasta el 19% en tres meses
Los incrementos de precios en el sector no dan tregua. En julio, el Renault Kwid —que sigue siendo el más económico— costaba $19.990.000. En apenas tres meses, su valor escaló a $23.830.000, lo que representa una suba del 19,2%.
El impacto no fue uniforme entre las marcas. Algunas, como Stellantis, aplicaron los aumentos más fuertes en agosto y moderaron los de los meses siguientes. En cambio, otras, como Chevrolet y Renault, esperaron hasta octubre para ajustar sus listas.
Este movimiento de precios obligó a ampliar la lista de modelos económicos, que ahora incluye hasta 15 autos por las mínimas diferencias entre los valores que rodean los $32 millones.
Ventas y panorama del sector
Pese a la volatilidad del dólar y la incertidumbre política, el mercado automotor mostró cierta recuperación. En septiembre, se patentaron 55.827 unidades en total, y 53.021 correspondieron a autos particulares y comerciales livianos. Esto implicó un crecimiento interanual del 27,8%, aunque el avance respecto a agosto fue leve, con un 1,7%.
El presidente de la Asociación de Concesionarios de Automotores (ARACA), Sebastián Beato, destacó el contexto de alta actividad:
“Cerramos un mes de una gran intensidad en el que hemos tenido todo tipo de condimentos: resultados electorales, movimientos económicos, cambiarios, un gran impacto político local y luego un fuerte apoyo internacional”.
Con este panorama, el mercado automotor argentino se mantiene en movimiento, aunque los precios continúan en alza y las opciones verdaderamente accesibles se reducen cada vez más.
