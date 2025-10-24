El Código Nacional Electoral establece que los extranjeros residentes en Argentina no pueden votar en elecciones nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales, de acuerdo con la normativa de cada jurisdicción.

Por este motivo, el 26 de octubre votarán únicamente en las provincias que eligen cargos provinciales o municipales como es el caso de Catamarca, La Rioja, Mendoza y Santiago del Estero. Solo la provincia de Formosa no permite el voto de extranjeros residentes para ningún cargo electivo.

Cabe decir que el Código Nacional Electoral establece que en el país son electores para cargos electivos nacionales todos aquellos argentinos nativos o por opción desde los 16 años y desde los 18 años para los argentinos naturalizados. Por lo tanto, los extranjeros residentes no pueden ejercer el derecho al voto en elecciones nacionales, pero sí están habilitados para hacerlo en elecciones provinciales y/o municipales según lo establezca la normativa vigente de cada provincia.

Los requisitos que deben cumplir los extranjeros residentes para participar de los actos electorales, para las provincias que lo habilitan, implican tener residencia permanente, DNI actualizado con domicilio en la jurisdicción donde se quiere votar y ser mayor de 18 años. Además, deben estar inscriptos en el Registro Nacional de Electores Extranjeros, un trámite que se realiza ante la Justicia Electoral de cada distrito.