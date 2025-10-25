Kulfas advierte: “La economía argentina ya está en recesión”

En un contexto de incertidumbre económica y con las elecciones legislativas a punto de celebrarse, Matías Kulfas, exministro de Desarrollo Productivo, advirtió que “la economía argentina ya está en una recesión”.

Durante una conferencia organizada por Unidad por la Universidad (UxU) en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, el economista señaló que los errores del gobierno generaron un escenario de tensión que atraviesa la industria, la construcción y las economías regionales.

Los errores que golpean la economía

Kulfas sostuvo que “el presidente hizo un ajuste y logró el equilibrio fiscal casi desde el día uno, pero lejos de haber solucionado el problema macro en su conjunto, lo que generó fue una crisis externa cada seis meses”.

Entre los factores que detalló se encuentran “la eliminación de las Lefi en un contexto de tensión cambiaria, la no acumulación de reservas y el pronóstico erróneo de que el dólar se acercaría al piso de la banda”.

El exministro añadió que “este esquema de dólar barato sin acumulación de reservas, sostenido con endeudamiento y carry trade se agotó, perdió la confianza de muchos inversores al punto que hoy está en cuestión la sostenibilidad de la deuda”. Sobre la intervención del Tesoro de los Estados Unidos, comparó que fue como “darle combustible a un auto que está chocado”.

Kulfas anticipó que a partir del lunes “el gobierno va a tener que tomar medidas” y advirtió que “el tipo de cambio tendrá que acomodarse a un nivel que le permita al gobierno acumular reservas”. A su juicio, “el reseteo que necesita la economía argentina es mucho más profundo que devaluar”.

El economista también señaló que “son muchas cosas las que van a tener que revisarse de la política económica, todo este combo fue letal para el sistema productivo. La industria, la construcción y las economías regionales están muy golpeadas, y son contados con los dedos de una mano los sectores a los que les fue bien”.

Equilibrio fiscal y desafíos externos

Kulfas remarcó que “el equilibrio fiscal es necesario en este contexto de falta de financiamiento pero no hay una sola manera de alcanzarlo. Este gobierno empezó a regalar ingresos y además piensa que los evasores son héroes, entonces hay un problema serio para mejorar los ingresos fiscales”.

Sobre la inversión pública, alertó que “respecto de los gastos, no se puede tener un país sin obra pública, pone en serio riesgo tanto la seguridad de los argentinos como la competitividad”.

Para el economista, la salida implica buscar un consenso que incluya “una estrategia cambiaria más consistente”, con “un dólar más competitivo, no recontra alto pero sí que sea estable en términos reales”, acompañado de una política industrial y energética.

También remarcó que “ha sido mucho el daño de Milei pero también va generando aprendizajes en la dirigencia política y creo que esto puede fructificar en un nuevo proyecto político y económico”.

La recesión según organismos internacionales

Los pronósticos de Kulfas coinciden con los informes recientes de organismos especializados. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) redujo la proyección de crecimiento para Argentina en 2025 del 5,3% al 4%, advirtiendo que el país transita meses de recesión.

El informe señala que la Argentina enfrenta “un escenario complejo, caracterizado por un proceso de consolidación fiscal de alta intensidad, una fuerte contracción del gasto público y un deterioro de la demanda interna”.

Además, se destaca que “la recuperación del poder adquisitivo de los salarios se mantiene rezagada” y que las políticas monetarias restrictivas “han limitado el acceso al crédito para empresas y familias”.

Por su parte, el Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos reflejó en agosto una suba del 5,2% en el acumulado del año, impulsada por el rebote de 2025 frente a la caída del año anterior.

No obstante, la Cepal advierte que para adecuarse a su proyección los próximos meses deberían arrojar valores negativos, confirmando la tendencia recesiva.

Finalmente, un informe de la Universidad Torcuato Di Tella elevó al 98% la probabilidad de que la economía argentina entre en recesión, reforzando las alertas de Kulfas y la ONU sobre la fragilidad del escenario macroeconómico.