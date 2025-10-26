Taiana tras visitar a Cristina Kirchner: "El plan de Javier Milei fracasó hace tiempo"
El candidato a diputado contó cómo encontró a Cristina Kirchner y aseguró que la vio “con esperanza”, al tiempo que criticó la situación económica y el plan del Gobierno nacional.Política26 de octubre de 2025Andrés Montero
El primer candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, Jorge Taiana, visitó este domingo a Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria, y brindó detalles de la conversación que mantuvieron. “Vi muy bien a Cristina, charlamos de la evolución del comicio, de la experiencia en la campaña, de la reacción de la gente”, contó.
Taiana destacó la relevancia del proceso electoral y afirmó que “son elecciones muy importantes”. También comentó que la jornada se desarrolló con normalidad y que a la exmandataria le llamó la atención “la baja participación electoral”.
“Cristina está bien, animada, con mucha esperanza”
El dirigente señaló que la expresidenta se encuentra con buen ánimo y expectante. “Cristina está bien, animada, con mucha esperanza”, sostuvo, al tiempo que aclaró que “no tenemos boca de urna”.
Respecto del nuevo sistema de votación, el candidato valoró la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) en la provincia de Buenos Aires. “La nueva boleta de papel creo que funcionó relativamente bien, solo se votaba una marca”, opinó.
Elecciones cruciales y perspectivas del espacio
Taiana analizó la importancia política de estos comicios. “Yo entiendo que estas elecciones son cruciales porque, de alguna manera, son una toma de examen respecto de cómo estamos y qué piensa la ciudadanía del Gobierno”, expresó.
Además, señaló cuál sería un buen resultado para Fuerza Patria: “Una buena elección para nosotros es tener más diputados”, remarcó el candidato.
Críticas al plan económico de Milei
El exministro también se refirió a la situación económica del país y cuestionó la gestión nacional. “La economía va mal, el plan de Javier Milei fracasó hace tiempo, eso no lo vamos a descubrir ahora”, afirmó.
Por último, al ser consultado sobre las expectativas del mercado tras los resultados, respondió con cautela: “Saber cómo especulan los mercados no lo sé”.
