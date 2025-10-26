Tensión: insultaron a Manuel Adorni tras emitir su voto

El vocero presidencial, Manuel Adorni, emitió su voto este domingo al mediodía en una escuela del barrio porteño de Parque Chacabuco y se refirió al clima electoral. Dijo que no considera los comicios como un plebiscito hacia el Gobierno de Javier Milei, sino como una instancia legislativa. “No lo veo como un plebiscito, es una elección de legisladores. La gente va a elegir qué cámara quiere”, afirmó.

En ese marco, el funcionario pidió que los ciudadanos participen y elijan “qué ideas y qué país quieren”, al tiempo que destacó la implementación del nuevo sistema de Boleta Única de Papel (BUP). “La gente tiene que votar, tiene que participar”, sostuvo.

“El plan económico está determinado”

Consultado por los resultados y el día posterior a las elecciones, Adorni aseguró que no habrá cambios en la orientación del Gobierno. “Mañana va a seguir todo tal como venía ocurriendo. El plan económico está determinado, basta de fantasmas”, expresó, en referencia a los rumores de eventuales modificaciones tras los comicios.

El portavoz reiteró así la línea de estabilidad que vienen sosteniendo los principales funcionarios del Ejecutivo, quienes remarcan que el rumbo económico no se alterará independientemente del resultado electoral.

Insultos durante su diálogo con la prensa

Mientras mantenía una conversación con los periodistas, Adorni fue interrumpido por un hombre que, a la distancia, comenzó a gritarle insultos y críticas, entre ellos el calificativo de “vendepatria”.

Aunque el vocero reconoció que los gritos lo desconcentraban y le dificultaban continuar con sus declaraciones, respondió al episodio con humor: “Usa términos del siglo 19”, dijo entre carcajadas.

El funcionario luego retomó el diálogo con la prensa y se retiró del lugar sin mayores incidentes.