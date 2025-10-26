Caputo: “No va a cambiar nada en el programa económico”
El ministro de Economía confirmó que no habrá modificaciones en el esquema de bandas ni en el equilibrio fiscal, y sostuvo que el dólar se mantendrá dentro de los parámetros actuales.Política26 de octubre de 2025Andrés Montero
El ministro de Economía, Luis Caputo, habló tras emitir su voto y aseguró que no habrá modificaciones en el rumbo económico del Gobierno. “No va a cambiar nada, en lo que es el programa económico. Ni en el esquema de bandas ni en el equilibrio fiscal”, afirmó.
Caputo también se refirió al comportamiento del tipo de cambio y sostuvo que el dólar se mantendrá dentro de los márgenes previstos. “El dólar se va a mantener. El dólar dentro de las bandas está bien, donde el mercado diga”, señaló.
“Recibimos una herencia realmente mala”
El titular del Palacio de Hacienda reconoció las dificultades que enfrenta la economía, aunque insistió en que la administración actual transita el camino correcto. “Los resultados no los sabemos, sabemos que es un camino difícil pero que es el correcto. Recibimos una herencia realmente mala”, expresó.
En foco: las reformas laboral y tributaria
Consultado sobre los próximos pasos del Gobierno, Caputo destacó que “lo más importante es lograr pasar la reforma laboral y tributaria”, iniciativas que el oficialismo busca aprobar en el nuevo período legislativo.
En ese sentido, el ministro consideró que el panorama en el Congreso será más favorable para el Ejecutivo. “El Congreso que se viene por supuesto va a ser para nosotros mucho más favorable”, subrayó.
Expectativas y futuro legislativo
Caputo sostuvo que existe un fuerte respaldo social al rumbo económico adoptado. “La gente quiere que hagamos la cosa lo antes posible”, afirmó.
Al ser consultado sobre una eventual nueva Ley Bases, fue cauto: “No sé si va a haber una Ley Bases 2”.
"La Boleta Única de Papel fue un éxito", declaró Catalán
Aunque el ministro del Interior celebró la implementación del nuevo sistema en todo el país, solo el 66% del padrón concurrió a votar, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
Karen Reichardt votó sobre el cierre y aseguró que vivió la jornada “relajada”
La dirigente libertaria sostuvo que los resultados marcarán hacia dónde se dirige el país y desmintió haber llegado tarde para evitar a la prensa.
Taiana tras visitar a Cristina Kirchner: "El plan de Javier Milei fracasó hace tiempo"
El candidato a diputado contó cómo encontró a Cristina Kirchner y aseguró que la vio “con esperanza”, al tiempo que criticó la situación económica y el plan del Gobierno nacional.
Tensión: insultaron a Manuel Adorni tras emitir su voto
El vocero presidencial fue insultado mientras dialogaba con periodistas en Parque Chacabuco. Pidió que la gente participe y afirmó que el plan económico “va a seguir todo tal como venía ocurriendo”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.