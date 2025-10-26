Caputo: “No va a cambiar nada en el programa económico”

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló tras emitir su voto y aseguró que no habrá modificaciones en el rumbo económico del Gobierno. “No va a cambiar nada, en lo que es el programa económico. Ni en el esquema de bandas ni en el equilibrio fiscal”, afirmó.

Caputo también se refirió al comportamiento del tipo de cambio y sostuvo que el dólar se mantendrá dentro de los márgenes previstos. “El dólar se va a mantener. El dólar dentro de las bandas está bien, donde el mercado diga”, señaló.

“Recibimos una herencia realmente mala”

El titular del Palacio de Hacienda reconoció las dificultades que enfrenta la economía, aunque insistió en que la administración actual transita el camino correcto. “Los resultados no los sabemos, sabemos que es un camino difícil pero que es el correcto. Recibimos una herencia realmente mala”, expresó.

En foco: las reformas laboral y tributaria

Consultado sobre los próximos pasos del Gobierno, Caputo destacó que “lo más importante es lograr pasar la reforma laboral y tributaria”, iniciativas que el oficialismo busca aprobar en el nuevo período legislativo.

En ese sentido, el ministro consideró que el panorama en el Congreso será más favorable para el Ejecutivo. “El Congreso que se viene por supuesto va a ser para nosotros mucho más favorable”, subrayó.

Expectativas y futuro legislativo

Caputo sostuvo que existe un fuerte respaldo social al rumbo económico adoptado. “La gente quiere que hagamos la cosa lo antes posible”, afirmó.

Al ser consultado sobre una eventual nueva Ley Bases, fue cauto: “No sé si va a haber una Ley Bases 2”.