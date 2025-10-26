Bullrich votó en La Rural: incidente con la boleta y protesta por Pablo Grillo
La ministra y candidata Patricia Bullrich protagonizó un blooper con la BUP. Evitó responder sobre cambios en el gabinete y su relación con Victoria Villarruel.Política26 de octubre de 2025Pamela Orellana
La ministra de Seguridad y candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Patricia Bullrich, emitió su voto este domingo a las 14 horas en el auditorio de la Rural, mesa 6407. La jornada estuvo marcada por un pequeño incidente: la funcionaria tuvo que ir dos veces al biombo de votación porque dobló incorrectamente la boleta única de papel. “Fue porque la boleta la doblé en dos y había que doblarla en tres”, explicó a la prensa.
Al ser consultada sobre la importancia de la participación ciudadana, Bullrich afirmó: “Es momento de reflexionar, que la gente salga a votar, que es importante. No vamos a hablar de nada que tenga que ver con un cambio de gabinete porque es una decisión exclusiva del presidente de la Argentina”.
Ante la consulta sobre su relación con la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, quien hoy mantiene distanciamiento con La Libertad Avanza y el oficialismo, Bullrich prefirió no dar respuesta directa. Tras varios intentos del periodista, desvió la atención hacia su jornada: “Con todo estuve con mi familia en mi casa, me acompaña mi marido, hicimos sanguchitos para hacerlo rápido porque era bastante lío pan y fiambre”, explicó.
Prioridades legislativas
Respecto a un eventual triunfo, Bullrich evitó dar detalles por la veda electoral, pero señaló: “Vamos a lograr mayor gobernabilidad para tener las leyes que necesita el país: leyes impositivas para bajar impuestos, leyes penales para que el que las hace las pague y leyes que necesita el Ministerio de Economía. En resumen, leyes para ordenar el país”.
Además, subrayó la importancia de la participación: “Por eso le pido a la gente que salga a votar. Necesitamos tener más diputados y más senadores. Este año fue un año difícil en ese sentido”. Sobre la jornada siguiente a los comicios, agregó: “Considero que el lunes va a ser un día tranquilo en el que todos tenemos que volver a la normalidad a ordenar el país”.
Transformación económica y social
Bullrich insistió en la necesidad de cambios estructurales: “Tenemos que lograr en estos dos años profundizar un cambio que saque a la Argentina de ser un país pobre y hacer un país rico, lo contrario a lo que pasó durante tantos años”. Ante la mención de Mauricio Macri sobre la estabilidad, respondió: “Todos los cambios son bienvenidos”.
Sobre el sistema de boleta única, la candidata afirmó: “Los que quieren votar con el viejo régimen es porque hacían voto cadena, usaban el voto como una herramienta política de extorsión, pero la gente de bien quiere votar con boleta única”.
Protesta en el lugar de votación
A Bullrich la recibió una pancarta gigante en la puerta del establecimiento que decía: "Armas de creación masiva. Justicia por Pablo Grillo" el fotógrafo baleado por las fuerzas de seguridad durante una manifestación.
Estaba presente el padre de Grillo, Fabián, quien se refirió a la candidata y a la situación de su hijo: “El hecho de que esta persona esté suelta ya es vergonzoso para nuestra sociedad. No solo por lo de Pablo, sino lo que le viene haciendo a nuestra sociedad desde siempre. Esta persona no tiene un historial político, tiene un prontuario, siempre hace daño. Cada vez que estuvo en un puesto de decisión le quitó plata a la gente”.
