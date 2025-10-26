Tras votar, Massa señaló que "el primer resultado a mirar es el de PBA"
El excandidato presidencial, Sergio Massa, anticipó que seguirán las mesas testigo y que la participación es alta, mientras se monitorea la evolución en cada provincia.Política26 de octubre de 2025Pamela Orellana
El excandidato a presidente en 2023 y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, votó este domingo en Tigre y explicó cómo, según su perspectiva, se deben interpretar los resultados de estas elecciones legislativas nacionales.
Participación y uso de la Boleta Única de Papel
A la salida del centro de votación, Massa destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y su impacto en la participación: "A medida que enseñábamos a usar el sistema, aprendíamos a usarlo y a lo largo de la tarde vamos a ir viendo en todo el país que el sistema ha facilitado de alguna manera la participación. Más allá de que genera incertidumbre por ser una novedad en muchas provincias, en otras ya existía, como Mendoza y Santa Fe".
El exministro de Economía subrayó que, a esa hora, ya se había registrado un 35% de participación en todo el país: "Eso para nosotros es muy alentador".
Evaluación de la campaña y los resultados
Massa definió la elección como clave y vinculó los comicios con la capacidad de representación: "Estamos en una elección crucial, es la primera elección desde la segunda vuelta. Para nosotros, es poner en juego la capacidad de representación de aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el gobierno".
Respecto a la provincia de Buenos Aires, la calificó como determinante: "Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es el primer resultado que hay que mirar a las 9 de la noche. En segundo lugar, cómo va a quedar el Congreso, porque el gobierno tiene la obligación de construir una mayoría que no tiene, y nosotros, como oposición, de seguir siendo la primera minoría. El tercero es cómo evolucionó provincia por provincia la representación".
Ánimo social y rol de la oposición
El dirigente comentó que el nivel de participación observado es coherente con una elección de medio término: "Hablé con gobernadores y candidatos de varias provincias y los niveles de participación que vemos son acordes con una elección legislativa de medio término, y eso es importante".
Massa también adelantó su visión sobre la labor de la oposición tras los comicios: "Mañana nos tenemos que levantar y seguir trabajando. La elección es un test de si esa mayoría que el gobierno tenía sigue reflejándose o no. Nosotros debemos construir una agenda no solo vinculada a lo que no queremos, sino también a lo que queremos como país".
Actividades posteriores a la votación
Tras emitir su voto, Massa contó que compartirá un momento familiar: "Mi viejo ayer amasó lasaña a sus 87 años junto a mi vieja, así que voy a comer con parte de la familia porque Mili está fiscalizando en el Santa Teresa y Toto en un jardín del centro de Tigre".
Por la tarde, Massa se trasladará al búnker de Fuerza Patria en La Plata, donde coordinará el seguimiento de los resultados de las 135 comunas de la provincia mediante mesas testigo: "Más allá de que los resultados oficiales recién se consolidan después de las 23 según dijo la DINE, creemos que a las 20:30 ya tendremos los números de la provincia de Buenos Aires".
"La Boleta Única de Papel fue un éxito", declaró Catalán
Aunque el ministro del Interior celebró la implementación del nuevo sistema en todo el país, solo el 66% del padrón concurrió a votar, el nivel más bajo desde el retorno de la democracia.
Karen Reichardt votó sobre el cierre y aseguró que vivió la jornada “relajada”
La dirigente libertaria sostuvo que los resultados marcarán hacia dónde se dirige el país y desmintió haber llegado tarde para evitar a la prensa.
Taiana tras visitar a Cristina Kirchner: "El plan de Javier Milei fracasó hace tiempo"
El candidato a diputado contó cómo encontró a Cristina Kirchner y aseguró que la vio “con esperanza”, al tiempo que criticó la situación económica y el plan del Gobierno nacional.
Tensión: insultaron a Manuel Adorni tras emitir su voto
El vocero presidencial fue insultado mientras dialogaba con periodistas en Parque Chacabuco. Pidió que la gente participe y afirmó que el plan económico “va a seguir todo tal como venía ocurriendo”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.
El domingo 26, ¿Votan los extranjeros residentes en Argentina?
Entérate qué establece el Código Nacional Electoral en torno al sufragio de extranjeros residentes en el país para los cargos electivos nacionales.
Elecciones legislativas: dónde votan Kicillof, Milei y los principales candidatos
Mandatarios, funcionarios y candidatos revelaron lugar y horario en que emitirán su voto este domingo 26. También, se conoció dónde estarán los búnkers.