El excandidato a presidente en 2023 y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, votó este domingo en Tigre y explicó cómo, según su perspectiva, se deben interpretar los resultados de estas elecciones legislativas nacionales.

Participación y uso de la Boleta Única de Papel

A la salida del centro de votación, Massa destacó la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP) y su impacto en la participación: "A medida que enseñábamos a usar el sistema, aprendíamos a usarlo y a lo largo de la tarde vamos a ir viendo en todo el país que el sistema ha facilitado de alguna manera la participación. Más allá de que genera incertidumbre por ser una novedad en muchas provincias, en otras ya existía, como Mendoza y Santa Fe".

El exministro de Economía subrayó que, a esa hora, ya se había registrado un 35% de participación en todo el país: "Eso para nosotros es muy alentador".

Evaluación de la campaña y los resultados

Massa definió la elección como clave y vinculó los comicios con la capacidad de representación: "Estamos en una elección crucial, es la primera elección desde la segunda vuelta. Para nosotros, es poner en juego la capacidad de representación de aquellos sectores que no comparten el camino elegido por el gobierno".

Respecto a la provincia de Buenos Aires, la calificó como determinante: "Lo primero que hay que mirar es la provincia de Buenos Aires, es el primer resultado que hay que mirar a las 9 de la noche. En segundo lugar, cómo va a quedar el Congreso, porque el gobierno tiene la obligación de construir una mayoría que no tiene, y nosotros, como oposición, de seguir siendo la primera minoría. El tercero es cómo evolucionó provincia por provincia la representación".

Ánimo social y rol de la oposición

El dirigente comentó que el nivel de participación observado es coherente con una elección de medio término: "Hablé con gobernadores y candidatos de varias provincias y los niveles de participación que vemos son acordes con una elección legislativa de medio término, y eso es importante".

Massa también adelantó su visión sobre la labor de la oposición tras los comicios: "Mañana nos tenemos que levantar y seguir trabajando. La elección es un test de si esa mayoría que el gobierno tenía sigue reflejándose o no. Nosotros debemos construir una agenda no solo vinculada a lo que no queremos, sino también a lo que queremos como país".

Actividades posteriores a la votación

Tras emitir su voto, Massa contó que compartirá un momento familiar: "Mi viejo ayer amasó lasaña a sus 87 años junto a mi vieja, así que voy a comer con parte de la familia porque Mili está fiscalizando en el Santa Teresa y Toto en un jardín del centro de Tigre".

Por la tarde, Massa se trasladará al búnker de Fuerza Patria en La Plata, donde coordinará el seguimiento de los resultados de las 135 comunas de la provincia mediante mesas testigo: "Más allá de que los resultados oficiales recién se consolidan después de las 23 según dijo la DINE, creemos que a las 20:30 ya tendremos los números de la provincia de Buenos Aires".