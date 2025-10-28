"Al pueblo bonaerense le decimos: ni miedo, ni tristeza, ni resignación"
La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, dejó un mensaje en sus redes tras las elecciones legislativas. "Vamos a trabajar para volver a construir la esperanza de un futuro mejor".Política28 de octubre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en X, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje de reflexión tras las elecciones legislativas del pasado domingo.
"Quiero dirigirme a las y los argentinos que se manifestaron en las urnas y son parte de esos 6 de cada 10 que le dijeron a Milei que están sufriendo con su plan económico", así comenzó Magario con su hilo en X.
"Las industrias y los comercios siguen cerrando, el empleo sigue cayendo y el salario se achica cada vez más. Las tarifas, los alquileres, los alimentos… todo aumenta y el gobierno nacional sigue ajustando a los jubilados, a la educación y a la salud pública. Por este mismo camino, es seguro que no vamos a mejorar", disparó la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.
Y agregó "Al pueblo bonaerense le decimos: ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Aquí estaremos junto al gobernador Axel Kicillof y todos los intendentes peronistas, redoblando los esfuerzos y poniendo el hombro para defender no solo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, sino también para cuidar a nuestra gente, a los abuelos, a los niños y jóvenes, a los trabajadores, a los universitarios, a los discapacitados, a los comerciantes y a nuestras PyMes".
"Sepan que no los vamos a abandonar, vamos a trabajar para construir nuevamente la esperanza de un futuro mejor para todos y todas", prometió Magario.
Resultados de las elecciones
Como ocurre cada 2 años, en las elecciones legislativas de 2025 se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El domingo 26 de octubre, en la Argentina se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales.
La Libertad Avanza fue la fuerza más votada a nivel nacional; la alianza peronista Fuerza Patria quedó segunda y Provincias Unidas quedó tercera, según los resultados oficiales.
Además, fue el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Esta nueva modalidad de votación, establecida por la Ley N° 27.781, busca garantizar mayor transparencia electoral al presentar toda la oferta de candidatos en un único instrumento oficial, según explicó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto.
Magario recordó a Néstor Kirchner
Al cumplirse quince años del fallecimiento del expresidente de la Nación Néstor Kirchner; la vicegobernadora de la provincua de Buenos Aires, Verónica Magario le dedicó unas palabras en sus redes: "Néstor nos enseñó que soñar con una Argentina más justa no es imposible cuando hay coraje, compromiso y decisión política".
En ese sentido, aseguró "Su legado nos inspira a construir una Provincia y un país donde el Estado cuide y acompañe al pueblo, aún más en los momentos difíciles. Hoy lo recordamos con gratitud y cariño, siguiendo su camino para transformar la realidad de todos y todas".
Quince años de la muerte de NK
Este lunes 27 de octubre de 2025, un día después de la victoria de La Libertad Avanza, se conmemoraron 15 años del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner, figura central de la política argentina que murió a los 60 años en su residencia de El Calafate por una afección cardiovascular.
El deceso, ocurrido mientras el país realizaba el Censo Nacional 2010, representó un punto de inflexión que consolidó su figura como símbolo de su movimiento político: el kirchnerismo.
Caputo se metió en la interna opositora y habló del 2027
Tras la victoria libertaria, Caputo volvió a hablar del “riesgo kuka” y pidió que la oposición construya una “alternativa racional” para 2027.
Radicalismo en crisis: llaman a sesión extraordinaria
Tras la doble derrota electoral, la UCR bonaerense inicia su proceso de normalización para recuperar unidad y fuerza política rumbo al 2027.
El Gobierno flexibiliza controles a exportadores e importadores
El Gobierno de Milei cambió por decreto el Impuesto a las Ganancias y alivió a los grandes exportadores. Suben los umbrales y bajan los controles.
Chiche Duhalde: “Máximo Kirchner no tiene sustento para conducir el PJ bonaerense”
La ex senadora Hilda Duhalde alerta que el peronismo corre riesgo de desaparecer si no surge liderazgo y unidad verdadera en la Provincia de Buenos Aires.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.
Nuevo Senado desde diciembre: bloque por bloque, nombre por nombre
El Senado que asumirá en diciembre mostrará un nuevo equilibrio de fuerzas: Milei crece, el kirchnerismo se mantiene como primera minoría y la oposición tradicional pierde peso en el mapa político nacional.