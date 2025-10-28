Desde su cuenta en X, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje de reflexión tras las elecciones legislativas del pasado domingo.

"Quiero dirigirme a las y los argentinos que se manifestaron en las urnas y son parte de esos 6 de cada 10 que le dijeron a Milei que están sufriendo con su plan económico", así comenzó Magario con su hilo en X.

"Las industrias y los comercios siguen cerrando, el empleo sigue cayendo y el salario se achica cada vez más. Las tarifas, los alquileres, los alimentos… todo aumenta y el gobierno nacional sigue ajustando a los jubilados, a la educación y a la salud pública. Por este mismo camino, es seguro que no vamos a mejorar", disparó la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires.

Y agregó "Al pueblo bonaerense le decimos: ni miedo, ni tristeza, ni resignación. Aquí estaremos junto al gobernador Axel Kicillof y todos los intendentes peronistas, redoblando los esfuerzos y poniendo el hombro para defender no solo la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, sino también para cuidar a nuestra gente, a los abuelos, a los niños y jóvenes, a los trabajadores, a los universitarios, a los discapacitados, a los comerciantes y a nuestras PyMes".

"Sepan que no los vamos a abandonar, vamos a trabajar para construir nuevamente la esperanza de un futuro mejor para todos y todas", prometió Magario.

Resultados de las elecciones

Como ocurre cada 2 años, en las elecciones legislativas de 2025 se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado. El domingo 26 de octubre, en la Argentina se eligieron 24 senadores y 127 diputados nacionales.

La Libertad Avanza fue la fuerza más votada a nivel nacional; la alianza peronista Fuerza Patria quedó segunda y Provincias Unidas quedó tercera, según los resultados oficiales.

Además, fue el debut de la Boleta Única de Papel (BUP). Esta nueva modalidad de votación, establecida por la Ley N° 27.781, busca garantizar mayor transparencia electoral al presentar toda la oferta de candidatos en un único instrumento oficial, según explicó el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto.

Magario recordó a Néstor Kirchner

Al cumplirse quince años del fallecimiento del expresidente de la Nación Néstor Kirchner; la vicegobernadora de la provincua de Buenos Aires, Verónica Magario le dedicó unas palabras en sus redes: "Néstor nos enseñó que soñar con una Argentina más justa no es imposible cuando hay coraje, compromiso y decisión política".

En ese sentido, aseguró "Su legado nos inspira a construir una Provincia y un país donde el Estado cuide y acompañe al pueblo, aún más en los momentos difíciles. Hoy lo recordamos con gratitud y cariño, siguiendo su camino para transformar la realidad de todos y todas".

Quince años de la muerte de NK

Este lunes 27 de octubre de 2025, un día después de la victoria de La Libertad Avanza, se conmemoraron 15 años del fallecimiento del expresidente Néstor Carlos Kirchner, figura central de la política argentina que murió a los 60 años en su residencia de El Calafate por una afección cardiovascular.

El deceso, ocurrido mientras el país realizaba el Censo Nacional 2010, representó un punto de inflexión que consolidó su figura como símbolo de su movimiento político: el kirchnerismo.