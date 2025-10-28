La ex senadora nacional Hilda “Chiche” Duhalde cuestionó con dureza la conducción del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires y alertó sobre una posible “desaparición” del peronismo si no se reorganiza con dirigentes comprometidos con la doctrina histórica del movimiento.

En declaraciones radiales, Duhalde subrayó: “Yo no acepto de ninguna manera que quien conduzca el peronismo de la provincia de Buenos Aires sea Máximo Kirchner, no tiene antecedentes, no tiene sustento para conducir un partido como el nuestro”.

La ex diputada y ex primera dama aseguró que la reciente derrota del justicialismo en las elecciones del domingo obliga a “barajar y dar de nuevo” para recuperar la unidad partidaria.

“Hay que ver si el PJ se puede poner de pie y estar juntos. Hasta último momento, cuando (Axel) Kicillof terminó de hablar, Máximo Kirchner se retiró con una imagen de desdén que todos pudimos ver. Eso muestra la incapacidad dirigencial”, remarcó Duhalde, destacando la “falta de liderazgo” que, según advirtió, pone en riesgo al espacio político: “Si no, desapareceremos, como han desaparecido otros partidos”.

La mirada de Duhalde sobre el peronismo y el kirchnerismo

En un análisis más amplio, la ex senadora sostuvo que el peronismo “murió con Perón” y que las variantes posteriores, tanto de derecha como de izquierda, se desviaron de su núcleo doctrinario: “Lo más valioso del peronismo fue su dedicación permanente a la generación de trabajo y producción y su preocupación por los temas sociales”.

Duhalde criticó también al kirchnerismo, al que consideró responsable de alejarse de la esencia peronista: “Cristina quería mucho a Evita, pero rechazaba la figura de Perón. Doctrinariamente, fue él quien nos formó y nos dejó un legado conceptual que fue dejando de aplicarse. Ningún gobierno desde 1983 ha puesto el centro en la producción y el trabajo”.

La dirigente señaló además que la falta de políticas de generación de empleo y proyectos productivos contribuyó a la irrupción de Javier Milei: “Milei ha sido un cisne negro que no pensábamos que aparecería, y que tuvo que ver con los errores dentro del peronismo. Apareció una figura disruptiva con mensajes que entusiasmaron sobre todo a los jóvenes”.

Unidad y recuperación del liderazgo

Para Duhalde, la solución pasa por recuperar la unidad del PJ y fortalecer su liderazgo histórico: “Me preocupa que no nos demos cuenta de que no existe el peronismo si no aparecen dirigentes que entiendan sus bases. Primero, la justicia social: no dejar a nadie afuera, ocuparse de los que más necesitan y generar trabajo y producción”.

Sobre Cristina Kirchner, fue crítica: “Puede seguir haciendo política, pero tiene que permitir la unidad verdadera del peronismo, porque hoy es una piedra en el zapato. Los que coincidan en recuperarlo deben ponerse a trabajar, volver a elegir autoridades democráticamente y asumir la responsabilidad histórica”.

La ex legisladora advirtió que, de no producirse cambios urgentes, el peronismo corre el riesgo de desaparecer: “Hoy hay una falta de liderazgo que me preocupa; si no, desapareceremos como otros partidos”.