Caputo volvió a hablar del “riesgo kuka” y pidió que la oposición “entierre el pasado”

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, reapareció en redes sociales tras el arrollador triunfo libertario en las elecciones legislativas del domingo y agitó nuevamente el concepto del “riesgo kuka”, una expresión que ya había utilizado en 2019 para referirse al kirchnerismo.

En un mensaje publicado en la red X, el funcionario celebró la pelea interna en el arco opositor y sostuvo que “es muy sano para el país que se pelee la oposición”. Luego apuntó directamente contra el peronismo: “Si queremos graduarnos de país serio, que pueda atraer inversiones que den trabajo a nuestra gente, la alternativa política no puede ser más el kirchnerismo/comunismo”, afirmó.

Euforia en los mercados y discurso político encendido

Las palabras de Caputo llegaron en medio de una jornada marcada por la euforia de los mercados, luego del resultado electoral que consolidó a Javier Milei como el principal referente político del país.

Las acciones argentinas registraron subas récord en Wall Street, el riesgo país cayó de más de 1000 a poco más de 600 puntos y el dólar minorista retrocedió cerca de $150 durante el lunes.

Con ese telón de fondo, Caputo aprovechó para reivindicar el discurso económico del Gobierno y vincular la recuperación financiera a la derrota del kirchnerismo. “Más que nunca en esta elección quedó en evidencia el riesgo kuka. Ya estaba claro en 2019 cuando Macri perdió las PASO. Pero si a alguno le quedaba alguna duda, ya no la hay”, lanzó.

Mensaje a la oposición: “Tienen dos años para construir una alternativa racional”

El ministro fue más allá y se metió de lleno en el terreno político, dejando una advertencia al resto del arco opositor de cara a 2027. “La oposición tiene dos años para construir una alternativa racional. Ojalá lo hagan y enterremos el pasado nefasto de los últimos 20 años de una vez por todas”, escribió.

Para Caputo, la clave del desarrollo argentino está en eliminar la volatilidad política y garantizar “previsibilidad para las inversiones de largo plazo”, que —según argumentó— “no sólo buscan rentabilidad, sino estabilidad institucional”.

Un discurso que reaviva tensiones

El mensaje del ministro fue interpretado como una provocación hacia los sectores kirchneristas y, al mismo tiempo, como una señal interna dentro del propio espacio libertario.

En la práctica, Caputo busca consolidarse como una de las voces más influyentes del gabinete y fortalecer el relato económico oficial tras el triunfo legislativo.

Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el tono triunfalista del ministro. Dirigentes peronistas y del radicalismo consideraron que el Gobierno “confunde euforia de los mercados con estabilidad real” y advirtieron que los indicadores positivos podrían responder a una “reacción especulativa de corto plazo”.

Milei, Caputo y la estrategia post electoral

Con el resultado de las legislativas, Javier Milei y su equipo económico intentan instalar la narrativa de un cambio irreversible, apoyándose en la reacción favorable de los mercados y en el debilitamiento del kirchnerismo. Caputo, convertido en vocero de ese optimismo, apuesta a reforzar la idea de que “el pasado kirchnerista” debe ser superado para atraer inversiones y consolidar la recuperación.

Mientras tanto, el oficialismo celebra la victoria y la oposición busca reordenarse tras un duro golpe electoral. En ese contexto, la figura del ministro de Economía se consolida no sólo como arquitecto del ajuste, sino también como uno de los principales portavoces políticos del mileísmo.