La BUP ganó en Nación y la oposición la pide en PBA

La Boleta Única Papel (BUP), estrenada en las elecciones nacionales del domingo, se consolidó como un éxito, a pesar de las críticas previas de distintos sectores. Con colas breves y votación ágil, la experiencia dejó en claro la eficiencia del sistema y abrió el debate en la provincia de Buenos Aires sobre su implementación local.

Eficiencia comprobada y sin denuncias

La elección del domingo se realizó sin incidentes relevantes: no hubo denuncias de fraude, robos de boletas ni conflictos entre fiscales. La tradicional boleta sábana quedó atrás, con un sistema obsoleto que ralentizaba la votación y complicaba la organización de los comicios. La BUP, en cambio, permitió a los electores emitir su voto de manera más rápida y clara.

Ante este escenario, legisladores bonaerenses de la oposición reclamaron la implementación de la BUP en la provincia. “Es muy importante sancionar una ley para implementar la BOLETA ÚNICA DE PAPEL como instrumento de sufragio en la Provincia de Buenos Aires. Ha probado su eficacia, transparencia y garantía para todos los sectores políticos”, afirmó Diego Garciarena, presidente del bloque UCR-Cambio Federal en Diputados, desde su cuenta de X.

En la misma línea, la diputada Alejandra Lordén (UCR-Cambio Federal) sostuvo: “La BUP garantiza el mejor derecho a ser elegido. Todos los partidos políticos tienen la misma oportunidad y asegura que no falten boletas en los cuartos oscuros, nadie las va a robar”. Además, destacó la ventaja ambiental y económica: “Hay menos contaminación por boletas tiradas y el costo es menor. Es una sola boleta para todos los partidos y el sistema es muy sencillo, marcar con una cruz a los candidatos elegidos”.

Apoyo de senadores y dirigentes opositores

La senadora radical Nerina Neumann Losada (Sexta Sección Electoral) también respaldó la iniciativa: “Espero que se entienda que es momento de discutir con tiempo la Boleta Única en la PBA. La experiencia del domingo fue clara: el sistema funciona, da transparencia, agilidad y confianza. Ganó la Boleta Única. Ganó la democracia”.

El excandidato de Somos Buenos Aires, Pablo Nicoletti, enfatizó el cambio positivo: “Hoy voté con Boleta Única de Papel. Es un cambio simple que hace una gran diferencia. Más transparencia, más agilidad y mejor organización. La Provincia de Buenos Aires tiene que dar ese paso en 2027”. Asimismo, el diputado del PRO Matías Ranzini destacó: “Creemos que la sociedad bonaerense merece poner en tema de agenda la implementación de la Boleta Única en Papel para los escrutinios provinciales y esto debemos hacerlo cuanto antes”.

Proyectos provinciales y antecedentes

El debate sobre la BUP en Buenos Aires no es nuevo. Tras la aprobación en el Senado nacional en septiembre de 2024, los bloques opositores bonaerenses recordaron que ya existen varios proyectos presentados en la Legislatura local. El senador monzoísta Marcelo Daletto y la senadora Neumann impulsaron iniciativas que buscan replicar la experiencia nacional, con énfasis en la transparencia, la equidad y la eficiencia electoral.

Garciarena, uno de los impulsores de la megainiciativa opositora ingresada en septiembre de 2024, afirmó: “Queremos una mejora del sistema electoral, con más transparencia, menos gasto y más garantías para todos”. En tanto, Lordén remarcó que la implementación de la BUP beneficiará directamente a los bonaerenses: “Los únicos beneficiados son los ciudadanos que podrán elegir a sus representantes de manera más clara, simple y actualizada”.

Con la experiencia reciente del domingo y la presión de legisladores opositores, el debate sobre la Boleta Única Papel en la provincia de Buenos Aires promete tomar fuerza en los próximos meses, con la expectativa de que la transparencia y la agilidad del sistema se consoliden de manera definitiva.