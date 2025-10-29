El Gobierno nacional, liderado por el presidente Javier Milei, convocó para este jueves una reunión en la Casa Rosada con quince gobernadores provinciales considerados “dialoguistas”. El objetivo es tejer apoyos concretos para impulsar en el Congreso las reformas laboral e impositiva, además del Presupuesto 2026.

Desde el oficialismo remarcan que este primer paso será con quienes acompañaron el espacio del “Pacto de Mayo” de 2024, dejando en claro que no todos los mandatarios provinciales fueron invitados a la mesa de diálogo.

Quiénes están y quiénes quedaron afuera

Entre los gobernadores invitados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Alfredo Cornejo (Mendoza), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). A ellos se suman los mandatarios que integraron el bloque “Provincias Unidas”: Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy), Ignacio Torres (Chubut), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Claudio Poggi (San Luis), Hugo Passalacqua (Misiones) y Gustavo Sáenz (Salta).

Entre los peronistas convocados se destacan Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), ambos ganadores de las legislativas del domingo, junto al líder del Frente Cívico de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

Los que quedaron fuera

En cambio, el listado de gobernadores que no fueron convocados incluye a Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Ricardo Quintela (La Rioja) y Sergio Ziliotto (La Pampa).

El mensaje del Gobierno es claro: priorizar interlocutores con los que ya se tendieron puentes políticos y dejar fuera a quienes mantienen una postura más confrontativa con la administración libertaria.

Agenda del encuentro

En la Casa Rosada se espera que se aborde un paquete de temas clave. Entre ellos, el debate sobre el Presupuesto 2026 y las reformas laboral e impositiva que el oficialismo busca llevar al recinto durante las sesiones extraordinarias.

A la reunión asistirán también el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. La estrategia del Gobierno es asegurar respaldos legislativos, consciente de que, aunque La Libertad Avanza aumentó su número de bancas, sigue necesitando aliados para sancionar las reformas.

Paralelamente, los gobernadores mantienen sus reclamos: financiamiento de obras públicas, coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional, reactivación de rutas y una revisión en la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos.

Tensiones y expectativas en el federalismo

La convocatoria ocurre en un momento en el que el Gobierno busca mostrar apertura tras su reciente triunfo legislativo. Sin embargo, esa apertura es selectiva: sólo con los mandatarios considerados “dialoguistas”. En el oficialismo aseguran que el discurso de Milei después de las elecciones marcó un cambio de tono y un llamado al diálogo que no se había visto en etapas anteriores de su gestión.

Los reclamos provinciales

Aunque muchas provincias están dispuestas a conversar —salvo aquellas gobernadas por los excluidos de la reunión—, persisten dudas sobre cuánto margen de negociación ofrecerá la Nación. “Están en otra posición, pero hay que ver hasta dónde”, deslizan en despachos provinciales.

Entre los temas más sensibles figuran la inclusión de fondos federales en el Presupuesto, la reactivación de la obra pública y la distribución de recursos coparticipables. Las provincias buscan pasar del gesto político al hecho concreto, mientras la Casa Rosada necesita mostrar resultados.

Qué significa para la gestión de Milei

La reunión del jueves no será un mero acto protocolar: representa una prueba de fuego para la gestión libertaria. Si Milei logra sumar apoyos y avanzar con las reformas, consolidará un liderazgo más sólido frente al Congreso y los gobiernos provinciales. Si el diálogo fracasa, enfrentará mayores resistencias en un escenario económico todavía delicado.

El llamado selectivo a gobernadores deja en claro que la estrategia del Gobierno es avanzar rápido con quienes ya están alineados, y mantener distancia con quienes optaron por la confrontación. El resultado del encuentro marcará el pulso político de los próximos meses y definirá si el discurso de diálogo se traduce, finalmente, en acuerdos concretos.