Rojas avanza con obras clave y proyecta su desarrollo urbano hacia 2035
El Municipio, bajo la gestión de Román Bouvier, impulsa mejoras en distintos barrios y consolida acuerdos con la Universidad Nacional de Rosario para planificar el Rojas del futuro. 29 de octubre de 2025
Durante esta semana continúan los avances en la segunda etapa de pavimentación de la Avenida Diego Trillo, una obra que se encuentra cerca de su finalización. Los trabajos actuales se concentran en el hormigonado de la última calle que empalma esta nueva traza, iniciada en la intersección con la Avenida Alessandro, con el sector que fue finalizado hace dos años y que abarca desde la Avenida Helguera hasta la primera cuadra del Barrio Covendiar II.
En esta segunda fase, la ejecución presentó una mayor complejidad técnica debido al reacomodamiento de cañerías en los sistemas cloacales y de desagües. La intervención se realiza con una inversión inicial de 600 millones de pesos, provenientes de fondos municipales, lo que representa un importante esfuerzo de la gestión local para continuar mejorando la infraestructura vial de la ciudad.
Nuevas bocacalles en el Barrio Belgrano
En paralelo, la Secretaría Municipal de Espacios Públicos continúa con la construcción de bocacalles en el Barrio Belgrano, donde en estos días se trabaja sobre las esquinas de Oyhanarte y Virrey Vértiz, Ghizardi y Dos de Línea, y Virrey Vértiz y Dos de Línea.
Cabe recordar que hace algunos meses se había culminado la construcción del cordón cuneta en seis cuadras del barrio, una obra llevada adelante de manera mancomunada entre el Municipio y los frentistas. Estas mejoras en la red vial barrial forman parte de un plan sostenido para optimizar la conectividad y la circulación en distintos puntos de Rojas.
Finalización de trabajos cloacales en Barrio Ramos
También se completaron recientemente las tareas en el sistema cloacal del Barrio Ramos, donde se realizó la instalación de una nueva línea de cañerías de aproximadamente 50 metros lineales sobre la calle Holmberg, entre Alsina y General Alvear. Esta intervención forma parte de las acciones que el Municipio lleva adelante para fortalecer los servicios esenciales y mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Rojas se vincula con la UNR para planificar su crecimiento
En materia de desarrollo urbano, el Municipio de Rojas firmó dos nuevos convenios de cooperación con la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo conjunto en torno al crecimiento planificado de la ciudad.
El intendente Román Bouvier y el decano Pedro Ferrazini encabezaron la firma de los acuerdos, que permitirán desarrollar proyectos de formación y asistencia técnica sobre el desarrollo urbano de Rojas.
Como resultado de esta vinculación, se llevó a cabo una masterclass con la participación de las arquitectas Verónica Romero y Carina Airet, en la que se abordaron los proyectos actuales de la Oficina de Obras Públicas y la Dirección de Desarrollo Territorial y Hábitat.
A partir de ese encuentro, los alumnos de la UNR iniciaron la etapa de análisis del territorio y, para el próximo año, está previsto que realicen una visita a Rojas para avanzar con proyectos de intervención urbanística en el marco de la visión Rojas 2035.
Infraestructura y planificación: dos ejes de una misma gestión
Las distintas obras en ejecución y los convenios con la Universidad Nacional de Rosario reflejan una estrategia de gestión que combina el desarrollo de infraestructura con una mirada a largo plazo sobre el crecimiento urbano.
Desde la pavimentación de arterias principales y la mejora de los servicios básicos hasta la planificación de la ciudad del futuro, Rojas continúa dando pasos concretos hacia una transformación integral, pensada para el bienestar de sus vecinos y el fortalecimiento de su identidad urbana.
