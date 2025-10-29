“Cada obra que ponemos en marcha tiene una mirada social y productiva”
La intendenta de A. Gonzáles Chaves, Lucía Gómez, puso en marcha una nueva etapa de pavimentación urbana y al respecto dijo "es trabajo local, desarrollo y planificación para el futuro".Municipales29 de octubre de 2025Soledad Castellano
El Municipio de Adolfo Gonzales Chaves puso en marcha una nueva etapa de pavimentación urbana: Contempla la ejecución de nueve calles con pavimento intertrabado, alcanzando un total de 1.000 metros lineales y más de 7.300 metros cuadrados de superficie.
La obra forma parte de la planificación urbana que impulsa la gestión municipal junto a la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de mejorar la circulación vehicular, brindar mayor seguridad a los conductores y elevar la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
“Estamos muy contentos de anunciar que, luego del trabajo en conjunto con la Provincia, vamos a pavimentar nueve calles nuevas en Chaves. Comenzamos por Córdoba, Yapeyú y Libertad. Seguimos apostando por la planificación urbana para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas”, expresó la intendenta Lucía Gómez.
El proyecto, denominado “Ejecución de calles con pavimento intertrabado – Etapa II”, comprende las siguientes calles: América entre Solís y Machado. Yapeyú entre Carricart y Reconquista. Córdoba entre Carricart y Reconquista. Libertad entre Carricart y Reconquista. Dorrego entre Reconquista y Lucio V. López. Las Heras entre Lucio V. López y Gral. Rodríguez. Sargento Cabral entre Las Heras y 9 de Julio. Reconquista entre Dorrego y Libertad.
El secretario de Obras y Servicios Públicos, Santiago Maíz, explicó que “apostamos por este tipo de pavimento porque es muy eficiente: permite hacer cruces de gas, cloacas o agua de forma sencilla. Además, la mano de obra es local y el intertrabado se fabrica en nuestra ciudad, lo que significa producción y trabajo local”.
La pavimentación se realiza por administración municipal, con personal y recursos propios. Los bloques de hormigón intertrabado se colocan sobre una base de arena, aprovechando la estructura existente de cordón cuneta y tosca consolidada, lo que optimiza la ejecución y reduce los costos.
Esta intervención beneficiará de manera directa a más de 200 vecinos y vecinas e impactará en la circulación de aproximadamente 8.000 personas que transitan habitualmente por esas calles, fortaleciendo la conectividad y el desarrollo integral de los barrios.
“Cada obra que ponemos en marcha tiene una mirada social y productiva. Este pavimento es más que infraestructura: es trabajo local, desarrollo y planificación para el futuro”, concluyó Gómez.
Gómez pone el foco en las obras
Chaves Municipio, a través del área de Cultura y Turismo, con el apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y la colaboración de Tenaris Argentina, inauguró una pérgola en el predio del Museo Histórico: un nuevo espacio pensado para el encuentro, la memoria y la identidad local.
La estructura, construida con el acompañamiento de Tenaris, alberga una muestra fotográfica que propone un recorrido visual por la historia de la comunidad, con imágenes antiguas y contemporáneas que reflejan el espíritu chavense a lo largo del tiempo.
Del acto participaron la intendenta municipal Lucía Gómez, la secretaria de Gobierno Juliana Dekker, el secretario de Obras y Servicios Públicos Santiago Maíz, y la directora de Cultura y Turismo Mailén Roché, junto a los equipos que llevaron adelante la iniciativa.
Durante el acto hicieron uso de la palabra Roché y el gerente de Relaciones con la Comunidad de Tenaris Argentina, Luis Grieco, quienes destacaron la importancia de la articulación público-privada en proyectos que promueven el patrimonio y la identidad.
En su mensaje, Roché expresó que “esta pérgola y esta muestra continúan un relato que empezó hace 119 años y que seguimos escribiendo día a día. Cada fotografía es una huella que forma parte de lo que somos como comunidad.”
La directora agradeció especialmente a Tenaris, al fotógrafo local Matías Erdocia —autor de las imágenes exhibidas— y a las áreas municipales que trabajaron en conjunto para hacer posible el proyecto.
Por su parte, Grieco remarcó el compromiso de la empresa con las comunidades donde desarrolla sus actividades y celebró la posibilidad de acompañar iniciativas culturales que fortalecen los lazos locales.
La jornada concluyó con el corte de cinta encabezado por la intendenta y la invitación a recorrer la muestra, que permanecerá de forma permanente en el predio del Museo Histórico, como homenaje a la historia y al presente vivo de la comunidad chavense.
