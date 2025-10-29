La última carta del peronismo: escrutinio en Buenos Aires

El escrutinio definitivo de las elecciones legislativas comenzó en las últimas horas bajo la órbita del Poder Judicial y mantiene en vilo a ocho provincias, con Buenos Aires como epicentro de la atención. Allí, la diferencia entre Diego Santilli (La Libertad Avanza) y Jorge Taiana (Fuerza Patria) fue de apenas 46.000 votos, un margen menor al 0,3% del padrón. La expectativa se centra en 206.177 votos nulos, 4.277 recurridos y 2.122 impugnados, que podrían modificar el reparto final de bancas.

Desde La Plata, el comando electoral de Fuerza Patria solicitó una revisión “urna por urna” y apuntó a errores derivados del uso de la Boleta Única de Papel (BUP), implementada por primera vez en la mayoría de los distritos. “Cada voto mal contado en Buenos Aires puede cambiar una banca en el Congreso”, advirtió un operador peronista del conurbano.

El oficialismo nacional, en cambio, busca dar por cerrado el conteo. En Casa Rosada aseguran que el resultado “ya está consolidado” y sostienen que el kirchnerismo intenta “sembrar dudas sobre la transparencia del sistema”. No obstante, el nerviosismo persiste: una modificación mínima en los guarismos bonaerenses podría alterar la correlación de fuerzas legislativas que Javier Milei necesita para aprobar reformas clave en 2026.

El escrutinio definitivo y la disputa de bancas

La Justicia nacional electoral con competencia en Buenos Aires comenzó con el recuento definitivo tras un escrutinio provisorio que llegó al 99%, dejando “afuera” 132.789 sufragios que podrían modificar la diferencia entre los principales contendientes. Cada fuerza política puede acreditar hasta 50 fiscales para seguir el escrutinio de las más de 36.000 mesas de votación y solicitar la apertura de urnas en casos de votos impugnados o dudas en las actas.

Hasta el momento, La Libertad Avanza cosechó 3.605.127 votos (41,45%), mientras que Fuerza Patria obtuvo 3.558.527 sufragios (40,91%), asegurando 17 legisladores a la alianza libertaria y 16 al peronismo. Axel Kicillof, al analizar la performance, reconoció la cercanía: “Fue muy ajustado. Ganó La Libertad Avanza por el 0,5%. Vamos a hacer el recuento como lo hacemos siempre”.

Aunque sería complejo que el resultado final revierta al ganador, sí podría modificarse el reparto de bancas. En otras provincias donde las diferencias fueron mínimas—La Rioja, Santa Cruz, Río Negro, Corrientes y Chaco—el recuento definitivo también podría alterar la composición legislativa.

La primera BUP y su impacto en el conteo

Por tratarse de la primera experiencia con la Boleta Única de Papel (BUP) en la mayoría de los distritos, podrían haberse cometido errores al contabilizar, que ahora se corregirían y afectarían algunos resultados. Esto refuerza la atención en Buenos Aires, donde incluso un pequeño cambio podría sumar o restar una banca.

El foco de los peronistas se coloca en los votos nulos, recurridos o impugnados, mientras que el mileísmo busca consolidar su ventaja. En el fondo, más allá de los números, el escrutinio definitivo define el signo político del nuevo Congreso y marca quién logra imponerse en la narrativa electoral.