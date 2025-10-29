Echarren se reunió con la ministra Batakis

El intendente de Castelli, Francisco Echarren, mantuvo un encuentro de trabajo con Silvina Batakis, ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano de la provincia de Buenos Aires.

Desde las redes del Ministerio se informó "En Castelli, como en toda la Provincia, seguimos avanzando para hacer posible la puesta en marcha de obras y el derecho de más bonaerenses de acceder a una casa propia. Nos reunimos con Francisco Echarren para seguir trabajando juntos".

Francisco Echarren estalló en redes contra el gobierno de Milei

Tras el resultado de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, fecha en la que La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional y en provincia de Buenos Aires; el alcalde de Castelli, Francisco Echarren, uso sus redes sociales para analizar lo que dejan estos comicios y cuestionar las políticas implementadas por la administración de Milei.

Desde X, dijo "El riesgo son ellos. A un día de ganar la elección les explota el dólar, el riesgo país sube y las acciones bajan. Y anuncian que la jornada laboral se amplía a 12 horas y otro aumento de tarifas para la gente. Terminan peor que Macri".

Echarren también consideró "EEUU ha ganado mucho dinero con la elección. Lo dice el mismo Presidente de EEUU, Donald Trump. Y para que uno gane otro tiene que perder. Adivinen quienes perdieron…". En ese sentido, el jefe comunal de Castelli hizo mención al apoyo que el país norteamericano le brindó a Milei para las elecciones.

Y continuó con sus hilos contra la administración de LLA: "Milei le entrega el gobierno al JP Morgan. Ya nos gobiernan de afuera. Ya no importa ni la salud, ni la educación, ni la industria ni el futuro de la Argentina. Solo la timba y el saqueo", lamentó.

El nuevo Congreso a partir del 10 de diciembre

La Libertad Avanza (LLA) obtuvo más del 40% de los votos a nivel nacional, se impuso en 15 de las 24 provincias que elegían a sus representantes en Diputados y en 6 de las 8 que además votaban senadores. Por ende, a partir del 10 de diciembre, LLA alcanzará la primera minoría en la Cámara de Diputados. Además, con 107 bancas propias (en alianza con el PRO y un sector del radicalismo) no sólo consolidará el tercio necesario para asegurar el sostenimiento de los vetos presidenciales, sino que quedará a 22 votos de aprobar leyes por mayoría simple.

En tanto, el kirchnerismo será la segunda fuerza con 98 bancas, mientras que los diferentes espacios que hoy integran Provincias Unidas (que sumó 8 diputados) tendrán en conjunto (si se aglutinan en un bloque común) 17 escaños, lo que los transformaría prácticamente en los árbitros del quórum y la mayoría simple.

En el Senado, en tanto, La Libertad Avanza y el PRO sumarán en conjunto 24 escaños, el número necesario para sostener los vetos presidenciales.

Además, como en Diputados, el oficialismo también se podría constituir como la primera minoría en caso de que el peronismo (que en conjunto también sumará 24 bancas) continúe dividido en 2 bloques como hasta ahora.

El tercio restante de la cámara estará compuesto por senadores radicales (9) y representantes de los gobernadores o fuerzas provinciales.