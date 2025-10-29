El intendente de General Pueyrredón y senador bonaerense electo por LLA, Guillermo Montenegro, solicitó licencia a su cargo municipal por un período de cuatro días, comprendido entre el 29 de octubre y el 1º de noviembre de 2025 inclusive.

La solicitud formal se conoció a solo 48 horas de las elecciones legislativas nacionales en las que se impuso La Libertad Avanza (LLA), y en medio de las especulaciones sobre el futuro político del jefe comunal.

Montenegro, en estos días de licencia, será reemplazado en el cargo por el concejal Agustín Neme, quien asumirá nuevamente la intendencia interina.

¿Montenegro asumirá la banca en el Senado o formará parte de un nuevo gabinete nacional?

Montenegro tiene por delante la asunción en el Senado bonaerense —donde resultó electo— pero a su vez suena con fuerza un posible desembarco en el Gabinete Nacional.

Ahora bien, este domingo, cuando arribó a la sede de LLA para festejar el triunfo del espacio a nivel nacional y provincial, el alcalde fue consultado sobre la posibilidad de sumarse al gabinete nacional y al respecto dijo: "Es una enormidad hablar de la posibilidad de eso", en referencia a si será el nuevo ministro de Seguridad.

Montenegro y su análisis de las elecciones

El alcalde se refirió al triunfo de LLA en las legislativas y al respecto aseguró que se trata de "Un paso más hacia el país que queremos: con orden, laburo y futuro".

"Gracias a todos los bonaerenses que eligieron seguir apostando a este modelo y a la esperanza", escribió en sus redes.

Y tuvo palabras de elogio para con Javier Milei: "Felicitaciones Presidente por liderar con coraje y devolverle a los argentinos la libertad y las ganas de salir adelante".

También destacó la elección que logró Diego Santilli en Provincia de Buenos Aires: "A mi amigo Santilli, un reconocimiento especial por el histórico resultado… y por regalarnos las caras imborrables de Kicillof y compañía".

¿Cómo será el nuevo Congreso a partir de diciembre?



Con su victoria en las elecciones legislativas de 2025, La Libertad Avanza (LLA) se asegurará, a partir del 10 de diciembre de 2025, el tercio de los votos necesarios para sostener los vetos presidenciales en el Congreso, y se consolidará además como primera minoría en ambas cámaras, en alianza con el PRO.

Con más del 40% de los votos obtenidos a nivel nacional, el oficialismo se impuso en 15 de las 24 provincias que elegían a sus representantes en Diputados y en 6 de las 8 que además votaban senadores.

Por ende, a partir del 10 de diciembre, LLA alcanzará la primera minoría en la Cámara de Diputados. Además, con 107 bancas propias (en alianza con el PRO y un sector del radicalismo) no sólo consolidará el tercio necesario para asegurar el sostenimiento de los vetos presidenciales, sino que quedará a 22 votos de aprobar leyes por mayoría simple.

En tanto, el kirchnerismo será la segunda fuerza con 98 bancas, mientras que los diferentes espacios que hoy integran Provincias Unidas (que sumó 8 diputados) tendrán en conjunto (si se aglutinan en un bloque común) 17 escaños, lo que los transformaría prácticamente en los árbitros del quórum y la mayoría simple.

En el Senado, en tanto, La Libertad Avanza y el PRO sumarán en conjunto 24 escaños, el número necesario para sostener los vetos presidenciales.

Además, como en Diputados, el oficialismo también se podría constituir como la primera minoría en caso de que el peronismo (que en conjunto también sumará 24 bancas) continúe dividido en 2 bloques como hasta ahora.

El tercio restante de la cámara estará compuesto por senadores radicales (9) y representantes de los gobernadores o fuerzas provinciales.