Plazos fijos a la baja los nuevos valores que paga cada banco tras el triunfo del oficialismo

En una semana marcada por la licitación del Tesoro, que tuvo vencimientos por casi $12 billones, las tasas de los plazos fijos volvieron a retroceder.

Según el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la tendencia descendente se acentuó tras el triunfo electoral del oficialismo, lo que generó una caída generalizada de los rendimientos en los depósitos a 30 días.

Los recortes oscilaron entre 1 y 7 puntos porcentuales, dependiendo de la entidad, aunque algunos bancos mantuvieron los niveles previos. El contexto de rally bursátil impulsó a muchos ahorristas a evaluar alternativas fuera de los instrumentos tradicionales.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1 millón

De acuerdo al listado actualizado por el BCRA, el Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 39,9%, lo que equivale a $1.032.767 al cabo de 30 días por un depósito de $1 millón.

El Banco Santander mantiene su tasa en 32%, con una devolución de $1.026.301, mientras que el Banco Galicia fijó su TNA en 31%, que representa $1.025.466.

En el Banco Provincia de Buenos Aires, el rendimiento se redujo a 34%, lo que implica $1.027.945 tras el período.

El Banco BBVA y el Banco Macro establecieron sus tasas en 34%, con un saldo estimado de $1.027.945.

El Banco Credicoop redujo su retorno a 33%, con $1.027.123, mientras que el ICBC mantiene 35,3%, alcanzando $1.029.006.

El Banco Ciudad paga 32%, con $1.026.301 al mes.

Los bancos con mayores rendimientos

En el extremo opuesto, las entidades que más pagan por los depósitos son las que tienen estructuras digitales o regionales.

El Banco Bica ofrece una TNA del 50%, con un retorno de $1.041.096, al igual que el Banco CMF.

También el Banco Meridian figura entre los más rentables, con la misma tasa del 50%, al igual que el Banco Voii y la Crédito Regional Compañía Financiera, que igualan ese nivel.

Entre las entidades intermedias, el Banco del Sol paga 48%, devolviendo $1.039.452, mientras que Reba Compañía Financiera se ubica en el mismo rango.

El Banco de Comercio ofrece 44%, con $1.036.164, y el Banco Provincia de Tierra del Fuego alcanza 41%, equivalente a $1.033.740.

Tasas intermedias y entidades provinciales

En el grupo medio se encuentran bancos con tasas cercanas al 35%.

El Banco Comafi presenta una TNA de 35,5%, con $1.029.205 de devolución mensual.

El Banco de Corrientes y el Banco de Córdoba pagan 40%, mientras que el Banco del Chubut mantiene ese mismo valor.

El Banco Dino redujo su tasa a 38%, con $1.031.233, en tanto que el Banco Hipotecario paga 34%, igual que el Banco Macro.

El Banco Julio ofrece 37%, con $1.030.301, y el Banco Mariva se mantiene en 38%.

Por su parte, el Banco Masventas fijó su tasa en 35%, lo que equivale a $1.028.767.

En los bancos de menor tamaño, el Banco de Formosa paga 30%, con $1.024.658, mientras que el BIBank sostiene una tasa de 40% y devuelve $1.032.877.

Recortes generalizados en el sistema financiero

En comparación con la semana anterior, se observó una contracción en casi todos los bancos.

El Banco Macro bajó de 42% a 34%, el Banco Galicia de 37% a 31%, y el Banco Credicoop de 39% a 33%.

También hubo ajustes en los bancos estatales: el Banco Nación recortó 4,5 puntos porcentuales, mientras que el Banco Provincia redujo 5 puntos.

En este contexto, los bancos digitales o regionales lideran los rendimientos con tasas del 50%, muy por encima de las ofrecidas por los bancos tradicionales.

Entre las entidades de primera línea, ninguna supera actualmente el 40% de TNA.

Menores márgenes y señales del mercado

Tras el resultado electoral, el sistema financiero se ajustó a una nueva etapa de expectativas y señales de confianza.

Las tasas de plazo fijo muestran márgenes de rendimiento más acotados, mientras los inversores observan con atención la evolución de los mercados bursátiles.

El movimiento de las tasas refleja el reacomodamiento posterior a las elecciones, con bancos que priorizan la estabilidad y otros que intentan captar depósitos mediante incentivos puntuales.